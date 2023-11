Kreuzfahrt: Mega-Star auf Schiff entdeckt! SIE treibt sich jetzt öfter hier herum

Was treibt ein TV-Star auf hoher See, und welches Luxusleben verbirgt sich hinter den Kulissen einer Kreuzfahrt? Die Antwort liegt in den weiten Gewässern der Norwegian Cruise Line (NCL). Doch wer ist die prominente Persönlichkeit, die sich neuerdings an Bord der NCL-Flotte aufhält?

+++ Kreuzfahrt: Passagiere zahlen Millionen für Tickets – obwohl die Reise vielleicht nie stattfindet +++

Überraschungsgast auf hoher See: Motsi Mabuse, charismatischer TV-Star und frisch gebackene Markenbotschafterin von NCL in Deutschland, hat kürzlich das erste Schiff der revolutionären Prima-Klasse, die Norwegian Prima, in vollem Umfang erlebt. Doch was zieht sie auf diese luxuriöse Reise?

Kreuzfahrt: Mega-Star auf Schiff entdeckt!

„Was macht man auf einem NCL-Kreuzfahrtschiff?“, mag sich der neugierige Leser fragen. Die Antwort folgt: Motsi Mabuse sucht nicht nur nach einem Urlaub, sondern nach einer perfekten Auszeit. Und das Mandara Spa, das Pulse Fitness Center und der Ocean Boulevard mit Infinity Pools bieten genau das. Wellness und Sport stehen auf Motsis Agenda, während sie die Annehmlichkeiten an Bord auskostet.

Doch welche Abenteuer, Erholung und Glamour erlebt man auf einem NCL-Schiff? Motsi Mabuse gibt Einblick in ihre Traumkreuzfahrt und schwärmt in der Pressemeldung: „Die Zeit auf der Norwegian Prima habe ich genutzt, um eine wohltuende Auszeit mit viel Wellness und Fitness zu genießen!“

Das Spa und das Fitness-Center an Bord der Prima-Klasse sind keine gewöhnlichen Einrichtungen. Auf mehr als 1.400 m² bieten sie Wellness-Luxus, konzipiert auf Basis der Kontrasttherapie. Die Thermal-Anwendungen versprechen ultimative Entspannung während der Kreuzfahrt durch den Wechsel von Wärme und Kälte.

Motsi Mabuse: „Ich habe viel Geld ausgegeben, aber…“

Doch die Geschichte geht weiter, und während Motsi Mabuse sich im Spa entspannt, wartet eine Welt voller exklusiver Anwendungen. Von der Wellen-Massage bis zur schwerelosen Wellness-Massage.

„Ich habe viel Geld ausgegeben“, gesteht Motsi Mabuse. „Aber es war jede Ausgabe wert.“ Die Prominente genießt nicht nur die Vorzüge an Bord, sondern wurde auch als Markenbotschafterin von NCL auserkoren.

Welche Geheimnisse und Überraschungen birgt wohl eine NCL-Kreuzfahrt? Ein Blick auf die Norwegian Prima verspricht nicht nur eine luxuriöse Auszeit, seit neustem auch die Möglichkeit, TV-Stars hautnah zu erleben. Gibt es etwa eine neue Ära der Glamour-Kreuzfahrten?