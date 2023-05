Kreuzfahrt: Experten warnen! Von DIESEN Lebensmitteln solltest du an Bord lieber die Finger lassen

Die meisten Urlauber stellen sich eine Kreuzfahrt ungefähr so vor: Entspannt von A nach B reisen, ohne immer wieder den Koffer packen zu müssen, viele spannende Orte sehen, sich an Bord verwöhnen lassen und leckeres Essen genießen.

Beim letzten Punkt sollten manche Kreuzfahrer aber ganz genau hinschauen. Denn DIESE Lebensmittel könnten einem die Urlaubsfreude ordentlich verderben.

Kreuzfahrt: Finger weg von DIESEN Lebensmitteln

Eine Kreuzfahrt auf hoher See ist eine der entspanntesten Arten zu reisen. Doch das könnte schnell vorbei sein, wenn man seekrank wird. Die Seekrankheit ist eine Variante der Reise- bzw. Bewegungskrankheiten, in der Fachsprache auch Kinetose genannt. Sie entsteht dadurch, dass die Sinnesorgane etwas wahrnehmen, was nicht zu unserer räumlichen Lage oder der Bewegung unseres Körpers passt. Auf einer Kreuzfahrt heißt das zum Beispiel, dass wir gleichzeitig das Schaukeln des Schiffes auf dem Wasser spüren, obwohl wir in einem starren Raum stabil sitzen. Da kommt das Gehirn schon mal durcheinander. Und dieses Phänomen geht dann – je nach Person – unter anderem mit Symptomen wie Schwindel, Kopfschmerzen oder Übelkeit und Erbrechen einher.

Das Ganze kann dich zwar sowohl im Auto, im Bus oder eben auch auf einem Schiff treffen, doch gerade bei einer Kreuzfahrt kann man nicht mal eben aussteigen, wie man möchte. Jetzt muss man sich als Betroffener etwas einfallen lassen. Neben verschiedenen Medikamenten hilft auch die Vermeidung bestimmter Verhaltensweisen wie Lesen. Aber wer hätte gedacht, dass auch gewisse Lebensmittel bei der Seekrankheit zum echten Problem werden können? Hierzu zählen vor allem histaminhaltige Speisen und Getränke, also zum Beispiel Parmesan, Rotwein, Bohnen, Erdbeeren und leider auch Salami und Schinken. Dann sollten diese Leckereien wohl nicht mehr auf dem Speiseplan während der Kreuzfahrt stehen – zumindest, wenn einen die Seekrankheit erwischt hat.

Kleiner Hoffnungsschimmer

Ob man zur Seekrankheit neigt, kann man leider nicht wirklich vorhersagen. Selbst erfahrene Seeleute kann dieses Phänomen auch nach Jahren noch treffen. Doch ob man eine starke Tendenz dazu hat, können Reisende vielleicht auf einer Mini-Kreuzfahrt herausfinden.

Die gute Nachricht: Auch wenn dich die Seekrankheit erwischt hat, ist sie oftmals nach ein paar Tagen Gewöhnung wieder verschwunden. Na, dann steht der nächsten Kreuzfahrt doch nichts mehr im Wege.

