Kreuzfahrt-Riese nimmt Abschied – jetzt ist es offiziell

Ein Kreuzfahrt-Riese nimmt jetzt endgültig Abschied von Europa – bereits an Heiligabend war es so weit.

Zum voraussichtlich letzten Mal für mehrere Jahre hat der Neubau „Icon of the Seas“ einen Hafen in Europa verlassen. Jetzt geht es in Richtung Karibik. Dort soll das Schiff dann für mehrere Jahre stationiert werden. Kreuzfahrt-Passagiere in Europa mussten also schnell Abschied von dem neugebauten Dampfer nehmen.

Kreuzfahrt-Riese wurde noch einmal auf Vordermann gebracht

Wie das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, wurde die „Icon oft the Seas“ im November 2023 an die Reederei Royal Caribbean International ausgeliefert. Nur zwei Tage später legte der Dampfer in Cadiz (Spanien) ab.

Dort wurden an dem Kreuzfahrtschiff im Dezember Ausstattungsarbeiten durchgeführt. Der Central Park des Schiffes wurde mit über 10.000 echten Pflanzen bepflanzt. Außerdem wurden kleine Feinheiten an der Technik und der Kosmetik des Schiffes durchgeführt. Am 20. Dezember waren die Arbeiten schließlich beendet.

Kreuzfahrt-Schiff wird Ende Januar in Miami getauft

Vor dem Kurs auf die Karibik ging es für die „Icon of the Seas“ noch zur Treibstoffaufnahme nach Algeciras (Spanien) – damit verließ der Dampfer ein letztes Mal einen europäischen Hafen. Am 24. Dezember legte der Neubau zur ersten Atlantiküberquerung ab. Ankunft im ersten Karibikhafen ist vorrausichtlich am Abend des 1. Januars 2024. Ziel ist der Hafen Ponce auf der Insel Puerto Rico.

Im Hafen von Miami findet am 23. Januar 2024 die Schiffstaufe der „Icon oft he Seas“ statt, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ weiterhin schreibt. Nur vier Tage später startet der Mega-Dampfer dann zu seiner ersten richtigen Karibik-Kreuzfahrt.