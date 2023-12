Kreuzfahrt-Reederei muss endgültig Schlussstrich ziehen – „Es ist bedauerlich“

Den Traum von einer Kreuzfahrt haben viele Menschen. Endlich mal Urlaub auf einem Luxus-Schiff, auf hoher See und dabei gleich mehrere ferne Länder sehen, die man sonst in so kurzer Zeit nie alle hätte besuchen können. Doch nicht jeder kann sich solch einen Traum erfüllen.

Von einem Kreuzfahrt-Unternehmen gibt es aber jetzt schlechte Nachrichten. Die Rederei muss einen endgültigen Schlussstrich ziehen, der unausweichlich ist. Viele Urlauber werden von der Entscheidung enttäuscht sein.

Kreuzfahrt-Reederei muss endgültig Schlussstrich ziehen

Im Sommer 2024 wird es bei der „Sea Cloud Spirit“ das letzte Mal die Möglichkeit geben, exklusive Segelreisen nach Nordeuropa zu unternehmen. Da es immer mehr Nachfragen zu Reisen im Mittelmeerraum gebe, werde ab 2025 auf Fahrten in den Norden verzichtet, wie die Kreuzfahrt-Reederei erklärt.

„Es ist natürlich bedauerlich, dass wir zunächst keine Hamburg-Anläufe mehr anbieten können“, wird Geschäftsführer Daniel Schäfer vom Online-Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ zitiert. „Aber wir freuen uns natürlich über das große Interesse unserer Gäste an den vielfältigen Mittelmeer-Programmen.“

Die Hamburger Reederei bietet zum Abschied aber noch einige besondere Fahrten in den Atlantik und der Nordsee an. Ab Bilbao gibt es eine Reise entlang der französischen Atlantikküste vom 28. Mai bis zum 5. Juni 2024. Anschließend startet das luxuriöse Schiff von London zu einer Segelreise durch die Irische See nach Belfast und Dublin. Diese findet vom 12. Juni bis zum 19. Juni 2025 statt. Weiter geht es anschließend ab dem 27. Juni von Edinburgh nach Hamburg mit Abstechern nach Norwegen und Sylt.

„Ähnliche Kurzreisen auch im Mittelmeer“

Ab Hamburg gibt es vom Kreuzfahrt-Unternehmen noch zwei viertägige Fahrten nach Sylt. „Diese kurzen Reisen waren und sind eine beliebte Gelegenheit, die Sea Cloud Spirit und ihren besonderen Charakter kennenzulernen“, so Schäfer. „Deswegen werden wir ähnliche Kurzreisen natürlich auch im Mittelmeer anbieten.“ Am 13. Juli 2024 wird sich die Sea Cloud Spirit dann bis auf Weiteres vom Sitz in der Hansestadt verabschieden und wieder entlang der Westküste Europas nach Bilbao fahren.

Besonders beliebt ist die Sea Cloud Spirit aufgrund des authentischen Segelns bei Urlaubern. Außerdem tragen die hochwertige Innenausstattung und ein aufwendig konzipierter Spa beziehungsweise Wellnessbereich zum Wohlgefühl der Passagiere während einer Segel-Kreuzfahrt bei.