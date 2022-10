Kreuzfahrt: Passagiere sind von diesen Plänen entsetzt – „Irgendwann geht das mal nicht mehr gut“

Die Krönung der Kreuzfahrt! Mehr, länger, höher – einer Reederei geht es offenbar nur noch um die Größe. Dabei hat sie bereits das größte Schiff der Welt gebaut.

Gerade erst in diesem Jahr stach die „Wonder of the Seas“ erstmal in die See, da kommt wieder eine Nachricht der Superlative von der Reederei „Royal Caribbean”. Die arbeitet nämlich schon an ihrem nächsten Flaggschiff. Bei Kreuzfahrt-Fans löst das jedoch alles andere als Freudensprünge aus.

SIE wird größtes Kreuzfahrt-Schiff der Welt

Die „Icon of the Seas“ soll die „Wonder” von ihrem Thron stoßen und das weltweit größte Kreuzfahrtschiff werden. Zurzeit steht es noch in der Werft in Turku, Finnland, und wird auch erst ab Januar 2024 in See und Meer stechen. Doch jetzt gibt die Reederei die ersten Eckdaten des Dampfers bekannt.

Die „Icon“ wird 365 Meter lang und 20 Decks hoch. Das sind drei Meter und auch drei Decks mehr als bei der „Wonder“. Mit den insgesamt 2805 Kabinen verfügt der Dampfer allerdings über 69 weniger als seine kleinere Schwester.

Das liegt daran, dass auf der „Icon“ mehr Kabinen für drei oder mehr Passagiere gebaut werden. So haben auf dem Schiff auch im Maximum 600 Personen mehr Platz als auf dem bisherigen Stammhalter des Titels „größtes Kreuzfahrtschiff der Welt“.

Kreuzfahrt-Größenwahn trifft bei Passagieren auf Unmut

Auf Facebook reagieren die Nutzer sehr zwiegespalten auf die Bekanntmachung der Reederei. Einer kommentiert, ihm wäre das Schiff zu groß. „Der Charme der Kreuzfahrt an sich geht in meinen Augen dabei verloren“, meint er. „In einer Zeit, in der wir alle über unsere Umwelt denken (sollten), find ich so ein Teil nicht grade hilfreich und zielführend“, merkt ein anderer an.

Ein Nutzer sieht es besonders kritisch, unbedingt einen noch größeren Dampfer bauen zu wollen. „Ich finde es echt schade, dass es bei neuen Schiffen nur noch um größer, höher, länger und breiter geht. Irgendwann geht das mal nicht mehr gut. Das gab es schon einmal“, spielt er auf die Titanic an. „Größenwahn ist nicht immer gut.“

Doch auch positive Stimmen finden sich in den Kommentaren unter dem Post von „Schiffe und Kreuzfahrten“. „Ist schon geil, würde ich sofort buchen“, schreibt ein Nutzer. „Waren gerade auf der Wonder of the Seas und was soll ich sagen, es war mega.“