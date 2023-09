Kreuzfahrt: Hunderte Passagiere sitzen weiter vor Grönland fest – Hilfe ist noch Tage entfernt

Es ist der absolute Alptraum für jeden Kreuzfahrt-Passagier: Ein Luxus-Dampfer steckt aktuell vor Grönland fest! Insgesamt 206 Menschen sind an Bord. Die nächste Hilfe ist erst drei Tage entfernt.

Das Kreuzfahrt-Schiff ist im Osten von Grönland auf Grund gelaufen, konnte sich zunächst selbst befreien. Das „Ocean Explorer“ liegt seit Montag (11. September) in einem Fjord etwa 1400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Nuuk, berichtet die „Bild“ unter Berufung auf das Arktische Kommando des dänischen Militärs.

Kreuzfahrt: Wetterbedingungen erschweren Hilfe

„Die nächste Hilfe ist weit weg, unsere Einheiten sind weit weg, und das Wetter kann sehr ungünstig sein“, sagte der Leiter des Arktischen Kommandos, Brian Jensen. Verletzte an Bord gibt es bislang nicht. Auch besteht keine unmittelbare Gefahr für die Passagiere oder die Umwelt.

Die nächstgelegene Einheit des Arktischen Kommandos sei ein Inspektionsschiff, das zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 1200 Seemeilen entfernt war, sagte Jensen. Bedeutet: Das auf dem Grund gelaufene Schiff könnte frühestens am Freitagmorgen (15. September) erreicht werden.

Ursache bislang unklar

Der dänischen Marine zufolge wurden zudem mehrere Kreuzfahrtschiffe in der Umgebung sowie die Küstenwache des wenige hundert Kilometer entfernten Island gebeten, bei einem Notfall an Bord der „Ocean Explorer“ einzugreifen.

Warum das Kreuzfahrtschiff strandete, blieb zunächst unklar, auch das australische Betreiberunternehmen Aurora Expeditions machte dazu keine Angaben. Die Gegend, in der das Schiff feststeckt, ist bis heute wenig erforscht, die Wassertiefe lässt sich nur schwer abschätzen. Möglicherweise könnte die Besatzung aber bei der nächsten Flut wieder in der Lage sein, ohne Hilfe von außen in See zu stechen.

Auch am Mittwoch (13. September) ist noch keine Rettung für die rund 206 Personen an Bord in Sicht. Es gibt laut dem Arktis Kommando des dänischen Militärs weiterhin keine Hinweise darauf, dass Menschen verletzt seien oder eine Gefahr für die Umwelt bestehe.(mit dpa)