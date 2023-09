Kreuzfahrt: Luxus-Dampfer steuert auf Eisberge zu – Passagiere werden staunen

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der setzt vor allem auf eines bei der Reiseauswahl: Einen seetauglichen Magen und allerhand Reiseziele, die man in kürzester Zeit auf hoher See und bei Landgängen zu Gesicht bekommt.

Je exotischer dabei das Reiseziel ausfällt, umso besser, dürfte man meinen. Nicht nur die riesigen Luxus-Dampfer der Reedeereien Aida Cruises oder Mein Schiff sind bei Reisenden dabei hoch im Kurs. Hin und wieder wählen Touristen auch kleinere Schiffe wie die „MS Hamburg“ der Reederei Plantours Kreuzfahrten aus, um die Welt zu entdecken. Und jetzt bietet das Unternehmen eine spektakuläre Reise an, die es so nicht aller Tage gibt.

Kreuzfahrt nimmt Kurs auf Antarktis

Wer an eine Kreuzfahrt denkt, hat wahrscheinlich direkt warme Ziele wie die Karibik oder Thailand vor seinem inneren Auge. Doch mit der „MS Hamburg“ können Passagiere ab 4. Dezember in ein eiskaltes Abenteuer starten. Ausgerechnet die Antarktis ist das Ziel von gleich drei Expeditionsreisen. Laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ bildet den Auftakt eine Tour entlang der Westküste Südamerikas, durch die Chilenischen Fjorde und die Magellanstraße in die Antarktis.

Zwischen 16 und 29 Tagen sind die Touren gen Antarktis laut Oliver Steuber, dem Geschäftsführer von Plantours Kreuzfahrten, lang. Mit Zodiacs, speziellen Expeditionsbooten, können Touristen sogar hautnah durch die Eislandschaft schippern und Eisbergen so nah wie selten zuvor kommen.

Kreuzfahrten über Weihnachten und Neujahr

Wer sich zu Weihnachten oder Silvester mal etwas besonderes gönnen möchte, kann ab 20. Dezember bis einschließlich 4. Januar bei der zweiten Antarktis-Reise an Bord des Kreuzfahrtschiffs sein. Hier stehen außerdem die Falklandinseln auf dem Plan. Nach dem ersten Weihnachtstag auf See kommen die Eisberge der Antarktis in Sicht und dürften Reisende in Staunen versetzen.

Abschluss der Antarktis-Reisen bildet dann der 29-tägige Trip vom Kap Hoorn im Süden Südamerikas nach Kapstadt im Süden Afrikas. Neben einem Zwischenstopp in der Antarktis soll auch eine der entlegensten Inseln der Welt – Tristan da Cunha – besucht werden. Und wer richtig reiselustig ist, kann die Tour laut Veranstalter auch zu einer 43-tägigen Kreuzfahrt ausweiten, die nach der Antarktis über Kap Hoorn und Kapstadt weiter nach Madagaskar und Mauritius führt.