Kreuzfahrt-Insiderin packt aus – so sparst du bares Geld

Eine Kreuzfahrt kann deinen Geldbeutel schnell leer werden lassen. Ein Landgang hier, ein Getränkepaket da – und Internet will man an Bord natürlich auch noch haben! Während die einen sich denken „Man gönnt sich im Urlaub ja sonst nichts“, versuchen die anderen, auf jeden Cent zu achten und an mancher Stelle zu sparen.

Doch auf einem Luxus-Dampfer Geld sparen – geht das überhaupt? Eine Kreuzfahrt-Insiderin ist sich sicher, dass sich auch an Bord ein Sparkurs verfolgen lässt. Man muss nur einige Tipps und Tricks beachten.

Kreuzfahrt: Bei Transfer und Ausflügen sparen

Los geht’s etwa schon beim Transfer zum Schiff. Während einige auf Nummer Sicher gehen wollen und sich bei ihrer Kreuzfahrt mit Aida oder Tui Cruises extra ein „Rail & Cruise“-Ticket dazu buchen, wird die Expertin deutlich: „Ich bin auf eigene Faust innerhalb Hamburgs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn und Bus) angereist“, erklärt sie bei „Business Insider“. Denn gerade wer ohnehin schon ein Deutschlandticket besitzt, kann sich die unnötigen Kosten in vielen Fällen sparen. Allerdings rät die Insiderin dazu, sich vorab zu informieren, wo genau das Schiff ablegt. Nicht, dass es am Ende ohne dich abfährt.

Wer dann auf dem Schiff angekommen ist, der hat in der Regel nur ein Ziel: Möglichst viel von der Welt sehen. Die Reedereien bieten eine Vielzahl an Landausflügen an, die du, zum Teil für viel Geld, buchen kannst. Allerdings gibt es laut der Expertin aber auch immer die Möglichkeit, bei kleineren Anbietern vor Ort Aktivitäten für deutlich weniger Geld zu buchen. Aber dabei solltest du bedenken: Wenn du es nicht rechtzeitig zum Dampfer zurückschaffst, bevor dieser ablegt, wartet der Kapitän in der Regel nicht auf dich.

Willst du lieber auf Nummer Sicher gehen, empfiehlt die Insiderin, die Ausflüge bereits vor Reisestart zu buchen. So könntest du oftmals von Rabatten profitieren und zum Teil bis zu 30 Prozent sparen.

Pakete und Restaurant-Slots buchen – ja oder nein?

Wer eine All-Inklusive-Kreuzfahrt bucht, bei dem sind Speisen und Getränke ohne Extrakosten mitinbegriffen. Wenn du aber nicht all-inklusive verreist, kannst du im Vorfeld ein Getränkepaket buchen. Doch Vorsicht: Laut der Insiderin tappen viele Passagiere gerade hier in die Kostenfalle. Denn oftmals reizen sie das Kontingent der Pakete gar nicht aus. Wer also nur hin und wieder mal ein Gläschen Wein oder einen Kaffee trinken will, der fährt günstiger damit, die Getränke am Ende einzeln zu bezahlen.

Noch mehr News:

Die gleiche Frage sollten sich Touristen beim Buchen eines Internetpakets stellen. „Für den kurzen E-Mail-Check zwischendurch könnt ihr bei Aida Cruises kurzfristig Internet für rund 40 Cent pro Minute buchen“, wird die Expertin deutlich. Auch bei anderen Reedereien gibt es diese Option.

Schließlich scheiden sich auch beim Essen an Bord die Geister. Während das Buffet bei den Kreuzfahrt-Reisen mit inbegriffen ist, können Reisende auch gegen Aufpreis A-la-Carte-Restaurants an Bord besuchen. Doch wem es nicht unbedingt nach Abwechslung dürstet, der dürfte auch im regulären Buffet-Lokal auf seine Kosten kommen – und mit mehr Geld in der Tasche nach Hause zurückreisen. Reisende sollten aber auch beim Sparkurs nicht vergessen, die Kreuzfahrt gehörig zu genießen. Denn was nützt einem das Geld auf dem Konto, wenn man am Ende keine schöne Erinnerungen zurückbehalten kann?