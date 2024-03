Kreuzfahrt für Nackte mit kurioser Regel an Bord! Gast packt aus: Nicht alle halten sich daran

Zahlreiche Deutsche begeben sich jedes Jahr auf eine Kreuzfahrt, um an Bord des Dampfers so richtig zu entspannen. Klar, dank der vielen Pools, gemütlichen Liegen und leckeren Cocktails ist so eine Reise auch ziemlich erholsam. Es gibt jedoch auch einige besondere Reisen, die sicherlich nicht für jedermann etwas sind. So berichtete ein ehemaliger Passagier von seiner Erfahrung an Bord einer FKK-Kreuzfahrt. Besonders an eine Regel hätten sich dabei nicht alle Menschen auf dem Schiff gehalten.

Kreuzfahrt: Alle Passagiere nackt

Auf Reddit erzählte ein User, dass er gerade von einer dieser FKK-Kreuzfahrt zurückgekommen ist. Dort beantwortete er geduldig alle Frage, die den anderen Usern so im Kopf herumschwirrten. So fragte einer danach, ob er keine Sorgen hätte, dass einige Passagiere Fotos der nackten Gäste machen. Er erzählte, dass an Board ausschließlich ein Publikum mit Erfahrung der Freikörperkultur sei und „jeder weiß, dass man andere Menschen nicht fotografieren darf. Ich machte mir hier viel weniger Sorgen als an FKK-Stränden.“ Jedoch gab es eine andere Regel, die viele nicht beachtet hätten.

Um auf dem Boot herumzulaufen, waren Schuhe erforderlich. Daran hatten sich viele jedoch nicht gehalten und liefen, entgegen den Vorschriften, barfuß herum. Immerhin zum Abendessen trugen alle Schuhe.

Auf die Frage, ob man auch nackt zum Essen ginge, erzählte er, dass im Hauptspeisesaal und in den Spezialitätenrestaurants Kleidung Pflicht war. Jedoch nicht an der Bar, und so gab es nach 18 Uhr oft „eine seltsame Mischung aus nackten, normal gekleideten Frauen und Frauen in sexy Kleidung.“

Auf die Frage, ob die vielen nackten Körper irgendwie komisch riechen würden, antwortete der erfahrene Passagier mit einem klaren Nein. Es gab auch keine nackten Hintern auf den Flächen, dafür musste man ein Handtuch mitnehmen.

Und warum das alles? „Weil es ein schönes Gefühl ist, nackt zu sein“, schrieb der Kreuzfahrt-Passagier.