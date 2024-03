Kreuzfahrt: Aida-Gäste kämpfen mit Albtraum – das sollten Passagiere unbedingt wissen

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der sucht meist nach einer Auszeit vom Alltagstrubel. Entspannt vom Deck aus die Sonne genießen, an Seetagen den Wellen lauschen und bei Landgang neue Orte erkunden. Die Hauptsache ist: Man muss sich um nichts mehr kümmern und alles läuft wie am Schnürchen. Doch diese Aida-Gäste scheinen alles andere als erholt zu sein, als sich ihre Traumreise plötzlich zum Albtraum entwickelt.

Egal, ob es per Schiff an die schönsten Strände der Welt geht oder ob neue Metropolen erkundet werden sollen – bei einer Kreuzfahrt findet so ziemlich jeder Reisende die Route, die zu ihm passt. Während für die meisten nach Abschluss der Buchung eigentlich nur noch „die Seele baumeln lassen“ auf dem Tagesprogramm steht, quälen sich andere Passagiere mit dieser brennenden Frage. „Was passiert, wenn ich nach meiner Zeit an Land zu spät am Hafen bin?“

Kreuzfahrt-Passagiere sollten DAS unbedingt wissen

Schiff weg und ohne Gepäck in einem fremden Land gestrandet? Das ist für so ziemlich jeden Kreuzfahrt-Reisenden die absolute Horror-Vorstellung. Doch was passiert, wenn man tatsächlich zu spät am Hafen eintrifft? Diese Frage hat sich ein Kreuzfahrt-Fan auf Facebook gestellt, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ zuletzt berichtete.

Fest steht: Wer einen Ausflug an Land plant, der muss genügend Puffer einplanen, um rechtzeitig vor der Weiterfahrt zurück am Schiff zu sein. Doch „was macht man eigentlich, wenn man es an einer Anlegestelle nicht rechtzeitig an Bord schafft (Stau, Unfall, etc.) und das Schiff ablegen muss“, grübelt der User im Netz. Eins ist sicher: So schnell fällt die Fahrt auf hoher See natürlich nicht ins Wasser.

Wer absehen kann, dass er es nicht rechtzeitig zum Hafen schafft, sollte unbedingt sofort die Rederei telefonisch über den Zwischenfall informieren. Experten von „Kreuzfahrtlounge“ erklären: „Dazu gibt es auf den Bordkarten der Passagiere eine Notrufnummer, die hierfür benutzt werden kann“, heißt es bei „MOIN.DE“ weiter. Sollte das Schiff dennoch ablegen müssen und einzelne Passagiere zurücklassen, wird als nächstes versucht, die Zurückgebliebenen anderweitig zum nächsten Hafen zu transportieren.

Für Passagiere ist trotz Eintreffen des Horrorszenarios trotzdem nicht die ganze Reise gelaufen. Welche weitere Möglichkeit den Passagieren in solch einem Fall noch zur Verfügung steht, kannst du hier bei „MOIN.DE“ nachlesen.