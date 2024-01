Kreuzfahrt: Drama auf hoher See! Kapitän muss reagieren – es geht um Leben und Tod

Während einer Kreuzfahrt können die Gäste in der Regel schöne Panoramen und den Blick aufs offene Meer genießen. Doch die Reisenden auf der „Harmony of the Seas“ hatten am Dienstag (16. Januar) einen eher dramatischen Anblick.

So stieß das Kreuzfahrt-Schiff mitten auf dem Karibischen Meer auf mehrere Fischer, die in Seenot geraten waren. Die Crew der „Harmony of the Seas“ fackelte nicht lange.

Kreuzfahrt-Schiff wird zum Retter in der Not

Die Kreuzfahrt der „Royal Caribbean“-Reederei war erst am Sonntag (14. Januar) in See gestochen, befand sich auf dem Weg von Galveston im US-Staat Texas nach Roatan in der Karibik, als die Unglücklichen im Wasser entdeckt wurden.

Sechs Personen und ein Hund befanden sich laut „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ an Bord eines Fischerbootes, das etwa zwei Tage zuvor einen Maschinenausfall erlitten und den Kontakt zum Festland verloren hatte. Die Gruppe befand sich in einer ausweglosen Situation.

Als die „Harmony of the Seas“ die sechs Fischer und das Tier in ihrem Boot sah, reduzierte der Kapitän sofort die Fahrtgeschwindigkeit, die Crew ließ ein Boot zu Wasser.

Suchaktion nach Geretteten war bereits gescheitert

Die Geretteten waren in einem guten gesundheitlichen Zustand. Nach der Rettung informierten die Angestellten des Kreuzfahrt-Schiffes die mexikanische Marine, die die sechs Personen und ihren Hund heil nach Hause brachte.

Eine am Sonntag gestartete Suchaktion durch die mexikanischen Behörden hatte keinen Erfolg gehabt, die Rettung durch die „Harmony of the Seas“ war also ein großer, glücklicher Zufall.

Nach der Aktion setzte der Kreuzfahrt-Dampfer seine Tour unbeirrt fort, legte am Mittwoch (17. Januar) planmäßig auf Roatan an. Die Kreuzfahrt geht noch bis nächsten Sonntag (21- Januar), führt die Reisenden noch nach Costa Maya und auf die Insel Cozumel in Mexiko. In texanischen Galveston endet die Kreuzfahrt dann wieder.