Kreuzfahrt: Alarm an Bord! Plötzlich muss ein Hubschrauber anrücken

Groß-Alarm auf einem Kreuzfahrtschiff von Disney Cruises! Der Kapitän musste umgehend handeln und alarmierte die Küstenwache. Der Grund dafür war eine schwangere Frau (35), die an Bord einen medizinischen Notfall erlitten haben soll.

Die Mitarbeiter der Küstenwache in San Juan (Hauptstadt von Puerto Rico) staunte nicht schlecht, als sie plötzlich ein Notruf ereilte. Und ihre Antwort folgte prompt: Plötzlich wurde die Kreuzfahrt durch Hubschrauber-Lärm gestört.

Kreuzfahrt: Versorgung an Bord nicht möglich

An Bord musste am Montagmorgen (15. April) plötzlich alles ganz schnell gehen. Denn eine schwangere Passagierin konnte durch die Schiffsärzte an Deck nicht versorgt werden. Warum genau die medizinische Versorgung unmöglich war, ist laut „Cruise Blog“ nicht bekannt. Das große Problem allerdings: Der Kreuzfahrt-Dampfer war 260 Seemeilen von Festland entfernt. Erst den nächsten Hafen aufzusuchen, hätte die Gesundheit der 35-Jährigen und ihres ungeborenen Babys noch weiter gefährdet.

Beamte der Küstenwache schickten umgehend einen Rettungshubschrauber vorbei. Die restlichen Passagiere staunten nicht schlecht, als dieser plötzlich über dem Schiff Halt machte und die Schwangere per Rettungskorb und Trage in den Heli zog.

DAS müssen schwangere Frauen beachten

Die Frau wurde zum Flughafen Fernando Luis Ribas Dominicci in San Juan geflogen. Dort nahm sie ein Rettungsteam in Empfang, das die Frau weiter versorgte. Wie es der Frau und ihrem Baby mittlerweile geht, ist laut „Cruise Blog“ nicht bekannt. In der Pressemitteilung hieß es lediglich: „Unsere Besatzung war in der Lage, schnell, sicher und effizient die Evakuierung durchzuführen.“

Schwangere, die eine Kreuzfahrt unternehmen wollen, müssen sich an strenge Regeln halten. Viele Reedereien erlauben es ihren Passagieren nämlich lediglich bis zur 23. Schwangerschaftswoche mitzureisen. Wenn Frauen während der Reise die 24. Woche erreichen, werden sie von vielen Schiffsreisen ausgeschlossen.