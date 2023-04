Kreuzfahrt: Horror-Szenen an Bord! Leiche in Getränkekammer aufbewahrt

Kreuzfahrt mit einer Leiche! So eine gruselige Geschichte hörst oder liest du sicher nicht jeden Tag.

Bei einer Kreuzfahrt durch die Karibik kam es auf der „Celebrity Equinox“ zu einem tödlichen Unglück. Als das Schiff am Ziel in Fort Lauderdale in Florida, USA, ankam, entdeckten Mitarbeiter eines Bestattungsinstituts dann einen Leichnam in einem Kühlraum.

Kreuzfahrt: Leiche an Bord – unglaublich, was die Reederei macht

Eine Familie aus Florida hat Klage gegen die Kreuzfahrtgesellschaft Celebrity Cruises eingereicht. Grund dafür ist der Umgang mit ihrem verstorbenen Familienvater. Der 79-Jährige war bei einer Reise im August vergangenen Jahres überraschend an einem Herzinfarkt verstorben.

Die Crew hatte seiner hinterbliebenen Frau, die mit ihm auf Reisen war, angeboten, seinen Leichnam entweder in der Leichenhalle an Bord unterzubringen oder sie beim nächsten Halt in Puerto Rico an Land zu bringen. Da die zweite Option mit einer Gebühr verbunden gewesen wäre, entschied sich die Witwe für die Erste. Doch kam die Reederei ihrem Versprechen offenbar nicht nach und lagerte den toten Körper stattdessen in einem begehbaren Kühlschrank.

Leiche vollkommen verwest

Wie unter anderem die „New York Post“ berichtete, sei der Kühlraum allerdings nur für Getränke ausgelegt und damit viel zu warm für die Unterbringung eines Leichnams gewesen. Dadurch hätte die Verwesung bereits während der Fahrt eingesetzt, sodass der Körper bei Ankunft in Fort Lauderdale bereits grün und aufgedunsen gewesen sei.

Die Familie war schockiert und traurig. Denn sie hatte die langwährende Tradition weiterführen wollen, einen offenen Sarg bei der Beerdigung zu verwenden. Das sei aber nicht mehr möglich gewesen, weil der Familienvater bereits zu entstellt gewesen sei. Daher erheben die Angehörigen nun Anklage gegen die Reederei und fordern eine Million Dollar (knapp 910.000 Euro) als Schadensersatz für deren Umgang mit ihrem geliebten Familienmitglied.