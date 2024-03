Kreuzfahrt: Paar fühlt sich an der Bar auf den Arm genommen – „Geht gar nicht“

Während einer Kreuzfahrt nutzen die meisten Passagiere die Seetage, um sich so richtig zu entspannen. Ein großer Pool, ein riesiger Spa- und Fitnessbereich und natürlich zahlreiche Bars sorgen dafür, dass auf „Schiff 6“ keine Langeweile aufkommt. Klar, dass da für manche Passagiere auch der eine oder andere Drink an der Bar dazugehört. Je nach Angebot haben einige schließlich eine Getränkeflatrate gebucht, die sich gerade bei alkoholischen Getränken durchaus lohnt.

Neben Cocktails, Wein und Sekt erfreut sich vor allem ein Getränk bei den Deutschen großer Beliebtheit: Bier. Doch ausgerechnet dieses Getränk an der Bar sorgt nun für große Diskussionen in der Kreuzfahrtcommunity. MOIN.DE berichtete.

Kreuzfahrt: Biersorte sorgt für Diskussion

Als dieses Paar aus dem Ruhrgebiet ihre insgesamt sechste Reise mit „Mein Schiff“ der Reederei Tui-Cruises buchte, begaben sie sich auf Reise in die Karibik durch das Mittelmeer. Alles schien gut – wenn da das Bierproblem nicht wäre. Dass wir Deutschen ziemlich kritisch mit dem Nationalgetränk sind, ist allseits bekannt. Auch das Paar kritisierte die Auswahl an den insgesamt 16 Bars und Lounges. „Nur müssen wir etwas bemängeln: das Bier. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet und da geht dieses Bier gar nicht“, schrieben sie in einer Kreuzfahrt-Gruppe auf Facebook.

Offenbar bekamen die beiden an Bord des Schiffes nur die Marke Bitburger frisch vom Fass gezapft, wie MOIN.DE berichtete. Auch ein anderer User stimmte den zwei aus NRW zu: „Na, zum Glück sind die Cocktails international und vielfältig, sonst hätten wir auch ein Problem“, schrieb er und fügte dahinter einen zwinkernden Emoji.

„Hauptsache kein Kölsch“, fügt noch ein User hinzu, der offenbar nicht aus der Stadt am Rhein kommt. Weitere Reaktionen von Kreuzfahrt-Liebhabern rund um die Bier-Diskussion kannst du in diesem Artikel von MOIN.DE nachlesen. Deutsche und ihr Bier – ein Thema, das wohl immer für Diskussionen sorgt.