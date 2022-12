Kreuzfahrt: Irres Angebot! Auf dieser Reise bleibt sicherlich kein Hemd am Körper

In den vergangenen Jahren buchten immer mehr Menschen eine Kreuzfahrt, um sich von ihrem Alltagsstress zu erholen. Unter Entspannung versteht dabei natürlich jeder etwas anderes.

Bei dem neuen Kreuzfahrt-Angebot einer Reederei dürften manche Passagiere auf ihre Kosten kommen. Während sich einige Reiseanbieter auf bestimmte Länder oder Freizeitprogramme spezialisieren, hat es das neue Reise-Konzept in sich.

Kreuzfahrt-Angebot der besonderen Art

Es gibt Urlauber, die ihre Auszeit am liebsten am Pool mit einem Buch in der Hand verbringen möchten. Andere nutzen die freie Zeit lieber für spannende Abenteuer und sportliche Aktivitäten. Für alle, die aus ihrer Kreuzfahrt ein noch aufregenderes Erlebnis machen wollen, hat „ero travel“ wohl das richtige Angebot.

„Beim 1. Mal waren wir extrem aufgeregt und gespannt, was uns erwartet. Doch von Beginn an konnten wir die Reise genießen, haben tolle Menschen kennengelernt und wunderschöne Orte gesehen und können wahrlich behaupten, dass dies wohl das schönste Urlaubs-Erlebnis war, das wir jemals hatten. Wir können es kaum erwarten, bis die nächste Reise startet“, heißt es in einem Erfahrungsbericht auf der Internetseite.

Auf den ersten Blick wirkt der Urlaubs-Dampfer wie jeder andere. An Bord geht die Freizeitgestaltung allerdings anders zu als gewohnt. Dass man mindestens volljährig sein muss, um an der Reise teilzunehmen, verrät bereits, dass es an Deck heiß hergeht. Die sogenannte Swinger-Kreuzfahrt lädt Paare dazu ein, neue Bekanntschaften auf hoher See zu machen. Ob am Pool oder in extra eingerichteten Bereichen, auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es genug Raum für Zärtlichkeiten.

Kreuzfahrt-Anbieter setzt auf unkonventionelles Konzept

„Die meisten Swinger-Kreuzfahrten sind sogenannte „Adults only – clothing optional Cruises“ und das bedeutet, dass sich gleichgesinnte „open-minded“ Paare gemeinsam auf eine Kreuzfahrt begeben. Das Leben auf dem Schiff unterscheidet sich kaum von einer normalen Kreuzfahrt z. B. à la Aida, nur dass die Gespräche „anders“ sind, an bestimmten Bereichen des Schiffes Topless- oder/und FKK Sonnenbaden sowie Streicheleinheiten erlaubt sind“, erklärt der Veranstalter. „ero travel“ bietet Routen durch Europa oder Amerika an. Dort können Interessierte einen Urlaub der besonderen Art erleben.