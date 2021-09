Kreuzfahrt: Irres Angebot! Unternehmen bietet in den Herbstferien jetzt DAS an

Ein absolutes Novum! Wer im Herbst auf Kreuzfahrt geht, der kommt in den Genuss eines besonderes Angebots.

Zumindest, wer eine Costa Kreuzfahrt bucht. Allen Schulkindern dürfte deren neuester Streich allerdings gehörig gegen den Strich gehen.

Kreuzfahrt: Über dieses Angebot freuen sich nicht alle Reisenden

Kreuzfahrt: Costa Smeralda hat jetzt ein besonderes Angebot für Familien in den Herbstferien. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Schließlich sind die Ferien auf hoher See zum Entspannen da. Stress haben die Kids von heute mit Schule, AG und Sportverein ohnehin genug. Aber die Zeit der Herbstferien ist eben auch die Zeit, in der für die letzten Prüfungen des Halbjahres gepaukt werden kann.

Wer jetzt noch eine schlechte Note in Deutsch, Mathe oder Englisch ausgleichen will, der denkt vermutlich weniger an eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff. Doch genau hier setzt das neue Angebot von Costa Kreuzfahrten an.

Auf der „Costa Smeralda“ bietet die Reederei in den Herbstferien 2021 erstmals ein „schwimmendes Klassenzimmer“ an. Das bedeutet: An allen See- und Hafentagen bietet die Reederei kostenfreien Unterricht an. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Kreuzfahrt: In den Herbstferien gibt's Nachhilfe für Schüler. Foto: IMAGO / photothek

Während die Kinder also lernen, genießen die Eltern den Trip durch das westliche Mittelmeer von Savona nach Rom/Civitavecchia, Neapel, Palma de Mallorca, Barcelona und Marseille zurück nach Savona. Klingt fies, hat aber einen ernsten Hintergrund.

Unterricht während der Kreuzfahrt: Das steckt dahinter

Man wolle mit dem schwimmenden Klassenzimmer auf die coronabedingten Unterrichtsausfälle reagieren, erklärt Dr. Jörg Rudolph, Geschäftsführer von Costa Kreuzfahrten.

Doch er betont, dass die Freizeit in den Herbstferien nicht zu kurz kommen soll. „Der Unterricht an Bord ist auf ein bis zwei Stunden pro Tag beschränkt, denn eine Reise mit der Costa Smeralda soll in erster Linie natürlich Urlaub sein.“

Ob diese Aussage den Kindern ein Trost ist? Für die Zusatzleistungen in den Ferien können sie sich auf dem Schiff zumindest richtig austoben. Für die Kids gibt's an Bord einen Aquapark mit Wasserrutschen, bordgemachtes Eis und Unterhaltungsshows. (vh)