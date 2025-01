Kreuzfahrt: Reederei macht es offiziell! Passagiere mussten darauf 13 Jahre warten

Einmal im Leben eine Kreuzfahrt zu machen, ist für viele ein Lebenstraum, ist die Reise auf hoher See kaum mit einer herkömmlichen Pauschalreise zu vergleichen. Dabei haben Passagiere die Qual der Wahl, wo ihre Trips mit dem Ozeanriesen hinführen sollen.

Erfahrene Kreuzfahrt-Gäste dürfte dagegen nichts mehr aus der Ruhe bringen, oder? Weit gefehlt. Denn die Reederei Aida Cruises sorgt jetzt mit einer neuen Reise für Furore, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt: Aida macht es nach 13 Jahren wieder

Denn gemeinsam mit dem Luxusdampfer „Aidasol“ bekommen Passagiere jetzt die Gelegenheit, auf Weltreise zu gehen. 126 Tage, vier Kontinente, 20 Länder und 43 Häfen – die Liste an Highlights ist auf dieser einmaligen Kreuzfahrt lang.

Auch interessant: Kreuzfahrt-Passagiere unerwünscht! Beliebtes Ziel zieht die Reißleine

Ab Hamburg sticht das Kreuzfahrtschiff von Aida Cruises in See und macht nicht nur Halt in den Häfen von Rio de Janeiro, den Osterinseln oder Australien. Nein, auch Santarém und eine kleine Siedlung namens Boca da Valéria inmitten des Amazonas steht auf der einmaligen Reiseroute. Satte 13 Jahre stand das Amazonasgebiet nicht mehr auf den Reiseplänen der Kussmundflotte, weiß „MOIN.DE“. Jetzt ist es endlich wieder so weit.

Passagiere bekommen Schnappatmung

Nur über Tretboote kann die kleine Ortschaft inmitten des Amazonas erreicht werden. Für Aida-Passagiere verspricht es ein einmaliges Erlebnis auf ihrer Kreuzfahrt um die Welt zu werden. Wann sie das nächste Mal die Gelegenheit dazu bekommen werden, bleibt ungewiss.

Diese Kreuzfahrt-News könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Doch um das exotische Gebiet und andere einzigartige Reiseziele zu besuchen, muss tief in die Tasche gegriffen werden. Wie viel Aida-Passagiere für die Kreuzfahrt um die Welt ausgeben müssen und ab wann die Aidasol für ihre 126-tägige Reise in See stechen wird, das erfährst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ >>>.