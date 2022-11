Kreuzfahrt: Unwetter zieht auf – Schiff muss Route kurzfristig ändern

Wer eine Kreuzfahrt bucht, hat sich im Vorhinein meist ganz genau mit der Reiseroute auseinander gesetzt. Doch manchmal kommen dem mühsam vom Veranstalter geplanten Reiseverlauf ungeahnte Ereignisse in die Quere, die alles auf den Kopf stellen!

Das mussten nun leider auch Gäste der „Aida Stella“ erfahren. Noch vor dem Verlassen des Hafens in Palma kam für die Kreuzfahrt-Passagiere die Hiobsbotschaft: Aufgrund eines drohenden Unwetters konnte die Reise nicht wie geplant durchgeführt werden.

Kreuzfahrt: Route muss kurzfristig geändert werden

Viele Passagiere hatten sich auf ihre zehntägige Reise durchs Mittelmeer sicherlich schon monatelang gefreut. Italien, Frankreich und Spanien – gleich drei Länder sollten in kürzester Zeit angesteuert werden. Doch kurz vor dem Reisestart erreichte die Gäste dann plötzlich die schlechte Nachricht: Die Route muss geändert werden.

„Im westlichen Mittelmeerraum zieht ein Unwetter auf, das auch stärkere Winde und höhere Wellen hervorbringen soll. Aus diesem Grund wurde seitens der Brückencrew entschieden, dass die Route der AIDAstella angepasst werden muss, um dem Unwetter möglichst ausweichen zu können“, heißt es bei „kreuzfahrt aktuelles“.

Zwar ging es am Donnerstag (3. November) wie geplant ab Palma de Mallorca los. Doch ein „sicheres Anlegen im Olbia auf der italienischen Insel Sardinien“, das für das Wochenende geplant war, war durch den aufziehenden Sturm unmöglich. Kurzerhand wurde Olbia von der Liste gestrichen – und einen Tag früher als geplant Neapel angesteuert.

Kreuzfahrt: Passagiere müssen auf Sardinien verzichten

So soll Neapel schon am Samstagnachmittag (5. November) erreicht werden. Um die gewonnene Zeit zu überbrücken, wird der Landgang in italienischen Stadt nun deutlich länger ausfallen. Gäste sollen nun auch die Möglichkeit bekommen, „das neapolitanische Nachtleben zu entdecken“.

Am Sonntag (6. November) soll die Route dann aber erst mal wie geplant fortgesetzt werden. Dann steht laut „kreuzfahrt aktuelles“ mit Civitavecchia die nächste Etappe in einer italienischen Stadt an. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Kreuzfahrt-Gäste schnell vom geplatzten Sardinien-Besuch erholen werden.