Kreuzfahrt: Aida-Gast verletzt sich schwer – doch Schiff kann nicht mehr anhalten

Diese Kreuzfahrt begann mit dramatischen Szenen!

Auf dem Ozeanriesen „AIDAsol“ war zuletzt ein Rentner derart heftig gestürzt, dass er sich schwer verletzte. Seine Rettung gestaltete sich anschließend extrem schwierig. Aber der Reihe nach.

Kreuzfahrt nach wenigen Stunden vorbei

Für das betroffene Ehepaar war die Kreuzfahrt gerade erst losgegangen. Das Schiff von Aida hatte in Hamburg abgelegt und war noch auf der Elbe unterwegs, als der Rentner an Bord hinfiel und sich böse verletzte, wie der NDR berichtet.

Kurz vor Stade musste die Feuerwehr den Mann in einer denkbar komplizierten Aktion retten. Das große Problem: Der Aida-Dampfer konnte nicht mehr anhalten. „Diese großen Schiffe müssen weiterfahren“, so Stefan Braun, Sprecher der Feuerwehr Stade. Sobald ein Kreuzfahrt-Schiff seine Maschinen stoppt, wird es schließlich manövrierunfähig.

Rettungsaktion bei Aida

Und so tuckerte das Schiff möglichst langsam auf der Elbe, während ein Rettungsboot der Einsatzkräfte mit gleicher Geschwindigkeit neben dem Kreuzfahrt-Riesen fuhr. Der verletzte Rentner wurde auf einer Trage auf das Rettungsboot gegeben und umgehend in ein Krankenhaus nach Stade gebracht.

Auch für seine Frau war die Reise dann beendet. Gemeinsam mit Rettungskräften holte sie die Koffer und ging von Bord.

Schock für Kreuzfahrt-Touristen in Hamburg

Auch andere Kreuzfahrt-Passagiere hatten in Hamburg zuletzt ihr blaues Wunder erlebt. Sie kamen von einer großen Reise und legten im Hamburger Hafen an. Manch einer freute sich vermutlich bereits, nach der langen Meeresüberquerung wieder in der Heimat angekommen zu sein.

Doch dann folgte der Schock. Statt der Heimfahrt wartete auf die Reisenden eine fette Rechnung. Der Grund: Der Zoll hatte die Urlauber bereits erwartet. Als die Passagiere von Bord gingen, wurden sie genaustens kontrolliert. Dabei machten die Beamten so manchen erstaunlichen Fund (hier alle Einzelheiten zu der Zoll-Kontrolle der Kreuzfahrt-Touristen).