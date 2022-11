Kreuzfahrt: Das war’s! Für Aida-Gäste geht hier nichts mehr – „Beendet“

Als Kreuzfahrt-Fan kommt man wohl kaum an den riesigen Dampfern der Aida-Flotte vorbei. Seit Jahren gilt die Reederei als eine der größten Reiseanbieter auf hoher See und an Bord der Dampfer konnten schon viele Passagiere ihre Seele baumeln lassen.

Umso stärker müssen Urlauber jetzt sein. Aida hat schlechte Nachrichten für alle Kreuzfahrt-Enthusiasten. Unsere Kollegen bei MOIN.DE berichteten davon.

Kreuzfahrt-Passagiere müssen stark bleiben

Mit ihrem Unternehmenshauptsitz in der Hansestadt sind Schiffe der Aida immer gerne am Rostocker Hafen gesehen. Laut MOIN.DE seien allein in diesem Jahr 53 Dampfer von dem Startpunkt in der Ostsee auf Reise gegangen.

Unter anderem auch beliebte Kreuzfahrtschiffe wie die „Aida Diva“ oder „Aida Mar“ haben sich von Warnemünde aus nach Skandinavien begeben. Zahlreiche Passagiere durften die traumhafte Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern genießen. Doch die dürften bei den Neuigkeiten von Aida Cruises bitter enttäuscht sein.

„Mit dem letzten Anlauf von AIDAsol in Warnemünde beendet unsere Kussmundflotte die Saison in unserem schönen Heimathafen“, schreibt das Unternehmen in einem Beitrag auf Instagram. Das Bild hält die spektakuläre Landschaft des Rostocker Hafens fest.

„Ich hab das letzte Auslaufen aus Warnemünde einmal vom Schiff aus mitbekommen und das war so mega“, betont eine Nutzerin. Eine andere kann es kaum fassen: „Gänsehaut pur gestern Abend!“

Kreuzfahrt-Saison nimmt im kommenden Jahr wieder Fahrt auf

Für alle Kreuzfahrt-Fans, die nicht dabei sein konnten oder es kaum erwarten können, wieder Seeluft an Deck einer Kreuzfahrt zu schnuppen, gibt es allerdings Hoffnung. Im kommenden Jahr läutet das Rostocker Kreuzfahrt-Unternehmen mit „Aida Diva“ die Saison ein.

Am 14. April 2023 soll der erste Dampfer in Warnemünde in See stechen. Von da aus geht es für die Passagiere nach Norwegen, Schottland und Dänemark.

Mehr News:

Unsere Kollegen bei MOIN.DE verraten, was du beachten solltest wenn du zwischen dem 01. November 2022 bis 31. März 2023 eine Kreuzfahrt gebucht hast.