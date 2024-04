Kreuzfahrt: Reederei streicht beliebtes Reiseziel – Urlauber müssen umplanen

Wenn du dieses Jahr eine Kreuzfahrt geplant hast, dann solltest du dich umgehend informieren, ob diese auch so stattfindet. Denn eine Reederei musste jetzt ein beliebtes Reiseziel von der Planung nehmen. Daher müssen Urlauber jetzt umgehend umplanen. Der Grund dafür ist ernst.

Kreuzfahrt: Dieses Reiseziel wird gestrichen

Wie „Schiffe-und-Kreuzfahrten“ berichtet, hat AIDA Cruises entschieden, einen geplanten Hafenstopp in Haifa, Israel, im Herbst 2024 zu streichen. Grund dafür ist die aktuelle Sicherheitslage vor Ort, die es derzeit nicht erlaubt, dass Kreuzfahrtschiffe in den Hafen einfahren.

Israel ist seit Oktober 2023 in einen Konflikt mit der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen verwickelt, was die Sicherheit in der Region beeinträchtigt. Da AIDA Cruises nur wenige geplante Anläufe in Israel hat, sind aber nur geringfügige Anpassungen im Fahrplan erforderlich.

Kreuzfahrt: Zu diesen Änderungen wird es kommen

Im November 2024 plant AIDA Cruises, dass AIDAblu und AIDAstella vorübergehend im Hafen von Antalya, Türkei, anlegen. AIDAblu wird von dort aus zwei einwöchige Kreuzfahrten im östlichen Mittelmeer unternehmen, wobei eine Reise angepasst wurde. Nämlich die Route „Östliches Mittelmeer mit Ägypten“. Dabei wird vom 3. bis 10. November 2024 das Reiseziel Haifa durch einen Halt in Alexandria ersetzt. Dies führt zu einer Änderung in der Reihenfolge der Hafenbesuche.

Laut aktuellem Plan sind mit AIDAstella im Herbst 2024 noch drei Stopps in israelischen Häfen geplant. Die AIDAprima soll laut Plan auf der Positionierungsfahrt von Mallorca nach Dubai in Ashdod festmachen. Momentan beobachtet AIDA Cruises die Sicherheitslage in der Region und möchte auch für die verbleibenden Anläufe in Israel Alternativen finden, falls sich die Lage vor Ort nicht bessern sollte.

Im Herbst 2024 planen AIDAstella und AIDAprima ihre Überführung durch den Suezkanal und das Rote Meer in Richtung Orient. Sollte die Gefahr von Beschuss durch die Huthi-Rebellen an der jemenitischen Küste weiterbestehen, könnten umfangreiche Routenänderungen für AIDAstella und AIDAprima erforderlich sein. Das könnte zur Folge haben, dass die geplanten Stopps in Israel im Herbst 2024 möglicherweise ausfallen.