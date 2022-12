Kreuzfahrt: Nach völliger Eskalation an Bord – Gäste zeigen Aida-Kapitän an

Für viele Aida-Passagiere wurde die Kreuzfahrt am 8. Dezember zum absoluten Reinfall. Aus einem schönen Urlaub auf hoher See wurde eine bittere Enttäuschung. Nichts lief wie geplant.

Ein aufziehender Sturm brachte den ganzen Reiseplan durcheinander, die Crew der „Aida Bella“ musste die Route „Große Winterpause Kanaren 1“ komplett ändern. Anzulaufende Häfen sowie gleich mehrere Landtage mussten gestrichen werden. Doch wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, lenkt sich die ganze Wut der Passagiere nun ausgerechnet gegen den Kapitän des Schiffes.

Kreuzfahrt: Passagiere zeigen Kapitän nach Alptraum-Reise an

Auf das Wetter hat niemand einen Einfluss. Das können die Passagiere somit weder der Reederei Aida Cruises, noch „Bella“-Kapitän Lars Rentsch in die Schuhe schieben. Doch die Reaktion des Kapitäns im Moment höchster Unzufriedenheit und Frustration lässt die Passagiere auch jetzt noch wüten.

„Es gibt so viele schlechte Nachrichten auf der Welt. Ich wusste nicht, dass ich ihnen damit noch eine weitere schlechte bereite“, sagte der Chef am Steuerrad am nächsten Tag per Lautsprecher-Durchsage. Damit traf er jedoch offensichtlich einen empfindlichen Nerv, denn Aida-Passagiere wollen Lars Rentsch nun anzeigen – manche haben es sogar schon.

Die Betroffenen hoffen unter anderem auf Schadensersatz. Doch wie stehen ihre Chancen? Unser Partnerportal MOIN.de hat bei einem Rechtsanwalt Andreas Baatz aus Hamburg nachgefragt. „Zu beachten ist weiter, dass ein Kapitän grundsätzlich die Entscheidung treffen kann, ob er ein bestimmtes Seegebiet befährt, oder nicht. An erster Stelle steht dabei immer die Sicherheit der Menschen an Bord. Außerdem muss ein Mangel ‚wesentlich‘ sein, dazu ist der Gesamtcharakter der Reise zu beurteilen.“

