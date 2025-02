Kreuzfahrt: Aida-Hammer endlich offiziell – es wurde seit Monaten geplant

Kreuzfahrten sind die perfekte Gelegenheit, um dem Alltagsstress und den Sorgen für einen Moment zu entfliehen. Reisende haben die Möglichkeit, andere Orte und Kulturen kennenzulernen und sich an Board einfach mal zu entspannen.

Auch für Dreharbeiten bieten sich Kreuzfahrt-Schiffe an. Das gilt nicht nur für die Kult-Serie „Traumschiff“, sondern auch für andere beliebte TV-Shows. Eine davon wird schon bald im TV ausgestrahlt.

Kreuzfahrt: Aida gibt Mega-Ankündigung bekannt

„Das perfekte Dinner“ wurde in der Woche vom 13. Dezember bis 20. Dezember 2024 an Bord von AidaPrima gedreht. Das Kreuzfahrt-Unternehmen kündigte an, dass fünf reisebegeisterte Hobbyköche auf der Reise „Orient ab Dubai“ ihr kulinarisches Können unter Beweis stellten.

Passend zur Reise wurden auch die Speisen der Kandidaten Bisrat, Majo, Stephen, Katharina und Hüseyin ziemlich orientalisch, wie „quorenmeter.de“ berichtet. So servierte Majo auf der Kreuzfahrt beispielsweise ein drei Gänge-Menü unter dem Titel „Aller guten Dinge sind ‚Thai'“, während sich Hüseyin durch „Osmanische Einflüsse durch die Levante“ viele Punkte erhoffte. Nach mehrmonatigen Planungen stehen jetzt auch die Sendetermine der Show fest.

„Das perfekte Dinner“ auf Aida: Das sind die Sendetermine

„Das perfekte Dinner – auf hoher See!“ wird vom 24. März bis 28. März 2025 bei Vox ausgestrahlt. Die Folgen beginnen wie gewohnt ab 19 Uhr.

Fans der Show müssen sich also noch etwas gedulden, bevor das große Kochen auf der Kreuzfahrt im TV zu sehen ist. Sie können sich aber schon auf zahlreiche spannende Gerichte gefasst machen.