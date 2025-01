Kreuzfahrt: Aida muss Route ändern – Gäste werden einmaliges Erlebnis verpassen

Schon am Samstag (18. Januar) starten Passagiere der „Aidanova“ in ein neues Kreuzfahrt-Abenteuer. Bei der Metropolenreise, die in Hamburg startet, bleibt sicherlich kein Auge trocken!

Doch schon vor dem Start teilt die Reederei Aida Cruises ihren Gästen mit, dass es zu gravierenden Änderungen während der Kreuzfahrt kommt. Ausgerechnet ein ganz besonderes Erlebnis wird dabei gestrichen.

Kreuzfahrt: Reederei verkündet es selbst

Bei der Metropolenreise mit Start und Ziel im Hamburger Hafen sollte es über Southampton, Le Havre und Zeebrügge bis nach Rotterdam gehen. Wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet, ändert sich an diesem Reiseplan auch vorerst nichts.

Auch spannend: Kreuzfahrt: Reederei veröffentlicht irre Zahlen – der Grund für das Hoch ist rührend

Doch ausgerechnet ein besonderes Erlebnis, das den Kreuzfahrt-Passagieren im Hafen von Rotterdam in den Niederlanden bevorgestanden hätte, muss jetzt dran glauben. Denn nachdem die „Aidanova“ am 23. Januar in der niederländischen Metropole angekommen wäre, hätte sie hier einen Zwischenhalt über Nacht angelegt. Die Passagiere hätte so einen einmaligen „Overnight“-Aufenthalt und damit das Flair der Stadt bei Nacht erlebt. Erst am nächsten Tag hätte es um 6 Uhr weitergehen sollen. Aber dieser Plan ist jetzt schon vorm Start der Reise geplatzt!

+++ Rente: Paar „ohne schlechtes Gewissen“ auf Kreuzfahrt – ZDF-Zuschauer sehen rot +++

Kreuzfahrt: Aida schweigt zu Gründen

Zwar legt der Kreuzfahrt-Dampfer trotzdem wie geplant am kommenden Donnerstagmorgen im Rotterdamer Hafen an. Aber schon am selben Tag geht die Reise um 20 Uhr mit Kurs auf den Endhalt Hamburg weiter. Am Freitag wird die Aidanova somit einen kompletten Seetag einlegen.

Diese Kreuzfahrt-News könnten jetzt außerdem interessant für dich sein:

Warum Aida Cruises den geplanten Overnight-Stopp platzen lässt, hat sie nicht im Detail verraten. Die Reederei führte lediglich operative Gründe an. Passagiere werden sie auf ihrer einwöchigen Kreuzfahrt sicherlich enttäuscht zur Kenntnis nehmen.