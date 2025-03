Kreuzfahrten von Streiks eingeholt! Aida muss kurzfristig Route ändern

Bittere Kunde für alle, die demnächst auf Kreuzfahrten unterwegs sind! Der Urlaub auf hoher See verspricht in der Regel Entspannung, Luxus und außergewöhnliche Landgänge, die man sonst wohl nicht ins Auge fassen würde. Umso ärgerlicher, wenn geplante Städtetrips sprichwörtlich ins Wasser fallen.

Genau damit müssen jetzt Passagiere von Aida vorliebnehmen. Die „Aida Nova“ muss nämlich leider umgeroutet werden. Gäste müssen stark sein, die Änderung kommt nämlich recht kurzfristig für alle, die schon die Kreuzfahrt gebucht haben.

Kreuzfahrten von Streiks eingeholt! Aida muss Route ändern

Wie Aida selbst mitteilte, wird das Luxusschiff „Aida Nova“ entgegen dem ursprünglichen Fahrplan auf der Reise ab dem 15. März NICHT nach Le Havre in Frankreich fahren. Der Anlauf in die französische Hafenstadt war eigentlich für den vierten Reisetag der „Nova“, also dem 18. März vorgesehen.

In Frankreich wird nämlich vom 18. bis zum 20. März gestreikt, deshalb hat sich die deutsche Reederei eine Routenänderung vorgenommen. Die Alternative zum Stopp in Le Havre steht bereits: Man werde einen Tag früher als geplant, also am 19. März, in Southampton (England) eintreffen und hier eine Overnight-Session absolvieren.

Die Gäste der Kreuzfahrt sollen so mehr Zeit haben, um beispielsweise Ausflüge nach London zu machen oder Schiffsbaumuseen sowie die mystischen Steinkreise von Stonehenge zu besuchen. Alle reservierten Ausflüge und Landgänge für Le Havre werden durch Aida storniert, bereits gezahlte Leistungen werden zurückgebucht, Passagiere erhalten das Geld also zurück. Naja, Südengland ist ja auch ganz schön…