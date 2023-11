Kreuzfahrt: Aida-Schiff verlässt den Hafen – plötzlich hören Passagiere einen lauten Schrei an Deck

Für viele Passagiere, die zum wiederholten Mal auf Kreuzfahrt gehen, ist vor allem der Moment des Ablegens ein echtes Highlight. Wenn man den Hafen verlässt und von Bord aus den Zuschauern an Land zuwinkt – da können bei vielen Reisenden die Emotionen schon mal überkochen.

Was eine Touristin jetzt aber während dieses besonderen Moments auf der Aida Prima erlebte, macht sprachlos. Denn während der Kreuzfahrt-Dampfer an einem Hafen herumdümpelte, brach plötzlich ein Geschrei an Deck los, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet.

Kreuzfahrt: Schiff sorgt für „Gänsehaut-Moment“

Als Kreuzfahrt-Bloggerin sei die Passagierin öfter an Bord von Luxus-Dampfern zu Gast. Dabei dürfte sie schon so einige besondere Momente erlebt haben. Trotzdem haute sie jetzt ein Erlebnis aus den Socken. „Was war denn das bitte gerade für ein Gänsehaut-Moment? Also, selten war es so emotional für mich“, soll sie auf Facebook geschrieben haben.

Doch was sorgte für so viele Emotionen bei dem Aida-Gast? Wie „MOIN.DE“ berichtet, soll die Frau Zuschauerin beziehungsweise Zuhörerin eines besonderen Moments auf einem Dampfer der Konkurrenz geworden sein. Denn als die Aida Prima am Hafen von Southampton war, verließ plötzlich ein MSC-Schiff den Hafen. Scheinbar handelte es sich um den Start der Kreuzfahrt, denn über den englischen Ozean schallte plötzlich „Time to say Goodbye“ von Andrea Bocelli. Einen Aida-Gast soll der Song besonders mitgenommen haben.

Aida-Passagier kann Emotionen nicht zurückhalten

„Wer hat denn so laut auf der ‚Aida‘ geschrien?“, dürfte sich nicht nur die Bloggerin gefragt haben. Denn inmitten des Songs war plötzlich ein lauter Schrei an Deck zu hören. Doch Grund zur Sorge gab es trotzdem nicht. Scheinbar konnte ein Aida-Gast seine Emotionen ob des schmalzigen Songs nicht mehr zurückhalten – und schrie vor Ekstase lauthals los.

