Kreuzfahrt: Kein Proviant mehr an Bord! Aida-Reisende schauen in die Röhre

Eine Kreuzfahrt über mehrere Städte oder durch mehrere Länder erfordert viel Organisation – da kann es schon mal passieren, dass ein Fehler im Planungssystem Auswirkungen auf die ganze Reise hat. Genau das erleben jetzt Touristen auf der AidaMar, die sich von Oktober bis Februar auf Weltreise befindet.

Der Kreuzfahrt-Dampfer ist damit über mehrere Monate auf hoher See und somit auf regelmäßigen Nachschub von Lebensmitteln und Alltagsgegenständen angewiesen. Weil ein Proviant-Containerschiff aus Deutschland nun aber verspätet am Treffpunkt eintreffen wird, muss die Route geändert werden.

Kreuzfahrt: Proviant-Schiff hat Verspätung

Die AidaMar hat in den letzten Tagen den Pazifik überquert, kam an diesem Montag (12. Dezember) am Hafen von Papeete auf Tahiti in Französisch Polynesien an. Eigentlich sollte zu diesem Zeitpunkt auch ein Containerschiff aus Deutschland dort anlegen – mit Proviant für den Kreuzfahrt-Dampfer. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, wird daraus nun allerdings erstmal nichts.

Die Lieferung hat einige Tage Verspätung und beeinflusst damit die komplette Route des Aida-Schiffes. Zunächst wird die AidaMar planmäßig weiter Richtung der Südseeinseln Moorea und Bora Bora fahren – am 16. Dezember geht es allerdings zurück nach Tahiti, um dort am 17. Dezember die Fracht aus Deutschland annehmen zu können.

Aida-Reisende müssen auf zwei Inseln verzichten

Um die zwei Tage gemäß dem Reiseplan der Karibik-Kreuzfahrt wieder aufholen zu können, müssen die Touristen an Bord auf zwei Inseln verzichten: Rarotonga und Nukualofa. Diese sollten laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ am 17. und 21. Dezember angefahren werden. Stattdessen geht es nun mit fünf Seetagen von Französisch Polynesien in Richtung Fidschi-Inseln. Wenn der Aida-Dampfer dann am 23. Dezember an der Insel Suva anlegt, ist die Kreuzfahrt wieder auf Kurs.

Mehr News:

Die Planänderung der AidaMar ist die zweite in kurzer Zeit, die wegen verspäteten Proviants eingeleitet werden musste. Die AidaDiva, die derzeit auf der „Karibik und Mexiko“-Tour unterwegs ist, musste den für den 12. Dezember geplanten Hafen Ochos Rios auf Jamaika streichen, damit eine verspätete Proviant-Lieferung in Santo Domingo (Dominikanische Republik) angenommen werden konnte.