Kreuzfahrt: Aida streicht beliebtes Getränk aus dem Angebot – Fans sind außer sich

Wut bei zahlreichen Aida-Stammgästen! So macht ihnen eine Kreuzfahrt doch keinen Spaß mehr.

Kreuzfahrt-Riese Aida hat die Getränkekarte an Bord ihrer Schiffe überarbeitet. Unser Partnerportal MOIN.DE hat die neuen Angebote ganz genau unter die Lupe genommen – und Änderungen entdeckt, die vielen Passagieren so gar nicht schmecken werden…

Kreuzfahrt: Aida kürzt Getränkeangebot

Preiserhöhungen kennen wir alle mittlerweile nur zu gut – vom Wocheneinkauf bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co. Lebensmittel, die plötzlich um 20 Prozent teurer sind als zuvor, gehören schon fast zum Alltag. Auch in der Gastronomie steigen die Preise für Schnitzel und Pommes.

Dass Aida beim Lebensmittelkauf für die Verpflegung an Bord also ebenfalls mehr blechen muss, versteht sich von selbst. Und was macht man mit den Mehrkosten? Klar, man gibt sie an die Passagiere weiter. Die Folge: Cocktails kosten dann gerne mal den ein oder anderen Euro mehr. So wie beispielsweise der Long Island Ice Tea – von 8,90 Euro auf 9,90 Euro!

Drinks fliegen aus Aida-Menü

Doch immerhin steht der Cocktail noch auf der Karte. Andere Angebote sind sogar komplett aus dem Aida-Menü gestrichen worden. Darunter: Die hochbeliebten Froozies!

Was sich sonst auf der Karte geändert hat und wie die Passagiere darauf reagieren, kannst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE nachlesen <<<