Kreuzfahrt: Notfall im Hafen! Passagiere stecken plötzlich in der Klemme

Es sollte eine entspannte, kurze Kreuzfahrt im Norden Europas werden – doch plötzlich gingen die Lichter aus.

Und das sprichwörtlich. Auf der „Vasco da Gama“, einem Kreuzfahrtschiff des deutschen Reiseveranstalters „nicko cruises“, gab es auf offener See plötzlich einen Stromausfall. Mit unangenehmen Folgen für die Passagiere.

Kreuzfahrt: Plötzlich gehen die Lichter aus

Kiel, Kopenhagen, Bremerhaven – einmal von der Ostsee, um Dänemark herum, auf die Nordsee. Vier Tage Seereise. Auf dieser Route sollte die „Vasco da Gama“ ihren rund 1.000 Passagieren eine entspannte Auszeit aus ihrem stressigen Alltag bieten. Doch stattdessen geschah das genaue Gegenteil.

Am Mittwoch (13. September) erreichte das Schiff planmäßig um 8.15 Uhr den Hafen von Kopenhagen – als es plötzlich zu einem Blackout kam! Maschinen, Ruder, Schraube – nichts funktionierte mehr. Das Anlaufmanöver im Nordhavn konnte nicht durchgeführt werden, wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet. Das Schiff hing quasi manövrierunfähig diagonal zum Pier im Hafen.

Doch nicht nur die Crew, sondern auch die Passagiere hatten unter dem Stromausfall zu leiden. Aufzüge? Licht? Nichts funktionierte. Besonders unangenehm: Auch die Toiletten in den Kabinen gaben während des Blackouts den Geist auf.

Schiff muss mit Verspätung anlegen

Glücklicherweise reagierte die Besatzung schnell. Die Brückencrew forderte zwei Schlepper an, die das Schiff an die Pier drücken sollten. Und durch ein zeitnahes Anspringen der Notstromaggregate konnte der Betrieb an Bord schnell wieder aufgenommen worden.

Verletzt wurde niemand – und auch die Verspätung beim Anlegen in der dänischen Hauptstadt hielt sich in Grenzen. Lediglich 45 Minuten später als geplant wurde die „Vasco da Gama“ in Kopenhagen festgemacht.