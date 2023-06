Wer eine Kreuzfahrt bucht, der muss sich über eine Sache im Klaren sein: Auf so einem Mega-Dampfer ist man natürlich nicht allein. Und wo viele Menschen aufeinandertreffen, da können auch oft nette Gespräche oder sogar neue Kontakte entstehen. Ärgerlich ist es jedoch, wenn die Miturlauber sich völlig danebenbenehmen.

Kreuzfahrt-Passagiere begeben sich auf weite Reise – und so fernab vom Heimatland werden auch nicht selten die guten Manieren zuhause gelassen. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, beschweren sich in den sozialen Netzwerken einige Aida-Passagiere über bizarre Szenen an Bord.

Benutzte Windeln in Glas-Kiste schockieren Passagiere

So teilte eine Urlauberin der „Aida Cosma“ ein Foto, auf dem sich eine Kiste befindet. „For dirty glasses only“ (Übersetzt: „Nur für dreckige Gläser“) steht am Rand der Kiste, die an einem Kinderpool aufgestellt ist. Doch in dieser Kiste befinden sich längst nicht nur benutzte Gläser, sondern auch benutzte Windeln – Ekel-Alarm! „Asozial“, lautet einer von vielen fassungslosen Reaktionen.

Doch das ist längst nicht der einzige Punkt, der für reichlich Unmut unter Aida-Fans sorgt. Auch ein Foto, welches zahlreiche Liegen zeigt, die mit einem Handtuch reserviert wurden, bringt die Netzgemeinde zum Kochen. „Ich fühlte mich betrübt, war fassungslos, dass Menschen so rücksichtslos sind“, meint die Urlauberin gegenüber „MOIN.DE“ dazu.

Urlauberin zieht trotzdem positives Fazit

Immerhin fiel das Fazit der Kreuzfahrerin insgesamt trotzdem positiv aus: „Ansonsten tolles Schiff, freundliches Personal.“ Die Fotos, welche die Kreuzfahrerin an Deck gemacht hat, findest du bei „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.