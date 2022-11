Kreuzfahrt: Orient-Tour lässt Aida-Gäste ausflippen – wegen DIESEM krassen Anblick

Diesen Abend und vor allem diesen Anblick werden viele Kreuzfahrt-Fans wohl so schnell nicht vergessen!

Das neue Aida-Kreuzfahrtschiff „Aida Cosma“ ist vor wenigen Tagen in die Wintersaison gestartet – und das mit einem spektakulären Auftakt, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Zum Glück hat ein Gast das Spektakel mit der Kamera festgehalten.

Kreuzfahrt: Dieser Anblick begeistert alle

Es gibt diese Momente, die bleiben einem ewig in Erinnerungen. Ein solcher ist wohl der erste Abend der Wintersaison auf der „Aida Cosma“. Glücklicherweise zückte ein Passagier im richtigen Moment sein Handy und machte ein Video der Szenerie. Und das sorgt jetzt bei vielen Aida-Fans für Begeisterung!

Darauf zu sehen ist nämlich eine atemberaubende Lichtshow, direkt auf dem Riesenrad „Ain Dubai“. Für viele ist das ein absolutes Gänsehautmoment, selbst, wenn sie nicht dabei waren.

Aida Cosma hat den Passagieren eine einzigartige Lichtshow präsentiert! Foto: Privat

Das zeigen die Kommentare, die sich unter dem Video in den sozialen Netzwerken tummeln, berichtet „Moin.de“. Dort heißt es beispielsweise: „Gänsehaut nur vom Zusehen“. Jemand anderes ist sogar so gerührt, dass er „Pipi in den Augen“ hat.

Das ganze Video des Spektakels siehst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE