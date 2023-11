Kreuzfahrt: TikToker verhöhnt öffentlich Aida-Passagiere! Reederei reagiert sofort

Kreuzfahrt-Passagiere bekommen jetzt ihr Fett ordentlich weg! TikToker Clemens Brock nimmt Aida-Gäste ordentlich aufs Korn. Auch die Reederei hat auf den Clip bereits reagiert.

+++Kreuzfahrt-Reisender kann nicht glauben, was sich an Bord abspielt – „Horror“+++

TikToker Clemens Brock schafft es, mit seinen Videos regelmäßig einem die Schamesröte ins Gesicht zu treiben. Jetzt mussten auch Kreuzfahrt-Passagiere dran glauben. Selbst Aida kann da nicht wegsehen – und reagiert klar und deutlich, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

TikToker stellt typischen Kreuzfahrt-Passagier nach

Clemens Brock treibt das Klischee des deutschen Vaters auf die Spitze. Er zieht sein Karo-Hemd über, trägt eine 7/8-Hose und dazu eine Warnweste. Mit solchen Clips erreicht der Influencer regelmäßig eine große Anzahl an Fans. Was wohl Aida-Liebhaber zu dem neusten Clip von Clemens Brock sagen? Immerhin macht sich der TikToker ordentlich über sie lustig.

Auch interessant: Kreuzfahrt wird zum Alptraum! Gäste schildern schlimme Szenen – „Es kam von der Decke“

Brocks Konzept funktioniert deswegen, weil er selbst vielleicht gar nicht so weit von dem entfernt ist, worüber er sich lustig macht. Seine Vorstellung eines typischen Aida-Gasts ist dennoch ein Schlag ins Gesicht. Mit einem viel zu engem Hemd, unmoderner Klapp-Sonnenbrille lümmelt er sich in seinem neusten Video an Deck der „Aida Cosma“. Den Bauch streckt er heraus, macht dazu Flachwitze.

SO reagiert Aida auf den Clip

„Heute ist noch Seenotrettungsübung. Das C in Seenotrettungsübung steht für Cocktails“, erklärt Clemens Brock in seiner Rolle und lacht dabei. Die Funktions-Khaki-Hose sitzt, wie das Hemd, zu eng. Der „Vater“ entspannt sich, er seufzt. „Man könnte auch mal wieder Feiern gehen. F-I-C-K-E-N. Feiern.“ Hohles Lachen. Ein Aida-Schlüsselband ziert seinen Hals.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Aida Cruises selbst reagierte sofort unter dem neuesten TikTok-Clip. „Haste nicht verstanden, ne?“ heißt es da. Ein Ausspruch des „Vaters“ nach einem Witz. Clemens Brock teilte noch weitere humorvolle Clips mit Anspielung auf typische Aida-Gäste auf seinem Account. Was er sich dabei einfallen ließ, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.