Kreuzfahrt: Urlauber buchen Weihnachtsreise – doch dann folgt die bittere Enttäuschung!

Eine Kreuzfahrt ist kein günstiges Vergnügen – und genau aus diesem Grund vergleichen zahlreiche Touristen Angebote. Einige Urlauber investieren verdammt viel Zeit, um sich im Vorfeld die unterschiedlichen Preise anzuschauen.

Stammgäste von Aida, „Mein Schiff“ und Co. haben mehr Erfahrung, was die Buchung von Kreuzfahrten angeht. Was jetzt einigen Urlaubern passierte, die nach eigenen Angaben bereits rund 25 Kreuzfahrten mit der Aida unternahmen, schockierte sie zutiefst. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet davon.

Kreuzfahrt-Passagierin ist sauer

Eine Familie wollte über Weihnachten eine ganz besondere Reise für vier Personen buchen und dabei von der „Leinen los“-Aktion profitieren. Dabei entschieden sie sich für eine Balkonkabine im Vario-Tarif für 3.098 Euro. Ein gutes Angebot, wie sie fanden. Doch zwei Tage später folgte dann die böse Überraschung.

„Nun heute, zwei Tage später, (und es hieß bei Buchung vor zwei Tagen: ‚Buchen Sie lieber jetzt, es sind nur noch wenige Kabinen frei‘) ist der Preis 300 Euro günstiger“, schreibt die Frau in den sozialen Netzwerken ziemlich wütend.

„So habe ich das noch nie erlebt!“

Eigentlich wusste sie, dass die Preise immer variieren können. Doch, dass nur zwei Tage später die Preise für dieselbe Kabinenkategorie satte 300 Euro günstiger waren, versetzte sie dann doch in einen Schockzustand. „So habe ich das noch nie erlebt! Ist das normal?“, fragt sie andere Aida-Urlauber um Rat.

„Das sind tagesaktuelle Preise, und die schwanken nun mal. Da kann es auch sein, dass es noch günstiger wird," betont eine Person. Und auch andere Urlauber können ähnliche Erfahrungen bestätigen.