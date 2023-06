Was diese Kreuzfahrt-Passagiere im Wasser entdeckten, ließ sie verwundert zurück: Als die „Aida Aura“ auf dem Weg von Schottland nach Hamburg unterwegs war, tauchte plötzlich ein mysteriöses Phänomen im Wasser auf. Was steckt bloß dahinter?

Da staunten die Kreuzfahrt-Passagiere an Bord der Aida nicht schlecht. Im Fahrwasser war etwas Ungewöhnliches zu sehen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. „Im offenen Ozean tauchten plötzlich orange Flecken und Streifen hinter und rund um das Kreuzfahrtschiff auf und erhellten sogar das Wasser. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war überall um uns herum, soweit man schauen konnte“, sagte Urlauberin Tanja S. gegenüber „MOIN.DE“.

+++Kreuzfahrt: „Bodenlose Frechheit“ auf Aida-Schiffen – was Gäste hier treiben, macht wütend+++

Expertin erklärt, was es damit auf sich hat

Zunächst dachte sie, dass es sich dabei um eine Verschmutzung oder ein Ölleck handeln könnte. „Es war so unglaublich viel. Viele Passagiere haben Fotos gemacht und begannen zu rätseln, was es sein könnte“, erklärte die Passagierin.

+++Kreuzfahrt: Schock für Reisende – Reederei sagt massenhaft Fahrten ab+++

Doch was hat es mit diesem Phänomen wirklich auf sich? „Bei dieser Färbung handelt es sich in der Tat um eine Algenblüte. Die Farbe stammt von den Pigmenten der Algen“, erklärt Prof. Dr. Inga Hense, Professorin am Institut für Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften an der Universität Hamburg. „Ebenso wie wir Menschen Hautpigmente haben, haben Algen Pigmente, um zum Beispiel bestimmte Wellenlängen des Lichtes aufzunehmen.“ Bei den von den Aida-Urlaubern gesehenen Algen soll es sich um Blaualgen handelt, die eigentlich Bakterien sind, führt die Expertin weiter aus.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wie dieses Phänomen genau ausschaut, das siehst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. In diesem Artikel findest du das Foto.