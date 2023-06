Brutaler Angriff auf Obdachlosen: Die Polizei Köln fahndet nun nach einem mutmaßlichem Täter. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln haben Fotos aus einer polizeilichen Videobeobachtung veröffentlicht und bitten um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Jugendlichen.

In Begleitung eines 15-Jährigem wird diesem vorgeworfen, am späten Freitagabend (9. Juni) einen 49-jährigen Obdachlosen am Wiener Platz in Mülheim lebensgefährlich mit einem Messer verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung wegen versuchten Mordes erwirkt.

Köln: Begleiter wurde festgenommen

Laut den derzeitigen Informationen kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Streit zwischen den beiden Jugendlichen und Mitgliedern der örtlichen Alkoholikerszene an der Buchheimer Straße Ecke Adamstraße. Der Angreifer stach dem 49-Jährigen Obdachlosen anschließend mit einem Messer in den Oberkörper und flüchtete mit seinem Begleiter über den Wiener Platz. Der Verletzte musste notoperiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Samstag (10. Juni) gegen 15 Uhr entdeckten Polizisten den mutmaßlichen Begleiter des Angreifers in der Nähe des Tatorts. Als er die Beamten sah, flüchtete der Jugendliche in Richtung Stadtgarten. An der Glücksburgstraße konnten ihn Polizisten festnehmen und ihn zur Vernehmung ins Polizeipräsidium bringen.

Wer kennt diesen Gewalttäter aus Köln? Foto: Polizei Köln

Köln: Polizei fahndet öffentlich nach Täter

Die Kripo Köln fahndet öffentlich nach dem Täter. So wird die gesuchte Person von der Polizei beschrieben:

Geschlecht: männlich

Äußere Erscheinung: südländischer/ nordafrikanischer Phänotyp

Größe: 1,65 – 1,75 Meter

Alter: 15 – 20 Jahre

Kleidung: weißes BaseCap, weißes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Kapuzenjacke (in der Hand gehalten), dunkle Schuhe

Besondere Merkmale: Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich augenscheinlich um einen Jugendliche oder Heranwachsenden

Haarfarbe: schwarz

Figur: hager

Außerdem veröffentlicht die Polizei folgende Bilder des mutmaßlichen Angreifers:

Mit diesem Foto fahndet die Polizei Köln nach dem Messer-Stecher. Foto: Polizei Köln

Mehr News:

Die Mordkommission der Polizei Köln bittet dringend um Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des gesuchten Beschuldigten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Jeder Hinweis könnte entscheidend für die Ermittlungen sein.