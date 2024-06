Kinderleiche in Niedersachsen gefunden: Ermittler in Sorge – ist es der vermisste Arian (6)?

Horror-Entdeckung in Niedersachsen! Ein Bauer hat am Montag (24. Juni) bei Mäharbeiten auf seinem Land ein totes Kind inmitten einer Wiese entdeckt. Der genaue Fundort ist nicht bekannt, er liegt jedoch innerhalb der Gemeinde Estorf im Landkreis Stade, im Norden von Niedersachsen.

+++ Mordfall Valeriia (†9): Tatverdächtiger in Gewahrsam! +++

Auch ist die Identität des Kindes unklar. Der Verdacht liegt jedoch nahe, es könnte sich dabei um den bereits seit Wochen vermissten Arian aus Bremervörde handeln.

Bauer entdeckt Kinderleiche in Niedersachsen

Gegen 16.30 Uhr am Montag hatte der Landwirt nach eigenen Angaben das tote Kind inmitten einer Wiese entdeckt, als er gerade mit Mäharbeiten beschäftigt war. In welchem Zustand sich die Leiche befindet oder in welcher Situation sie gefunden wurde, teilte die Polizeiinspektion Rothenburg am Dienstag (25. Juni) noch nicht mit. Man könne zurzeit auch keine weiteren Auskünfte geben.

Auch aktuell: Nach EM-Spiel in Stuttgart: Eskorte von Ungarn-Präsident Orbán verunglückt – Polizist tot!

„Auch lässt sich derzeit nicht zweifelsfrei sagen, um wen es sich bei dem aufgefundenen Kind handelt“, lässt die Polizei verlautbaren. Es wird allerdings bereits in eine Richtung ermittelt.

Kinderleiche in Niedersachsen: Ist es Arian?

Könnte es sich bei dem toten Kind um den sechsjährigen Arian aus Bremervörde-Elm handeln? Bereits seit dem 22. April wird der Junge aus dem Ort zwischen Bremerhaven und Hamburg bereits vermisst. Eine Woche hatten über 1.000 Einsatzkräfte und zivile Helfer die umliegenden Dörfer, Wiesen und Waldstücke abgesucht. Auch im Mai setzten sie den Einsatz fort – jedoch ohne den Jungen zu finden.

Mehr News:

Eigentlich hatte die Polizei keinen Kriminalfall vermutet, da Fußabdrücke von Arian gefunden wurden. Die Ermittler gingen von einem Unfall ohne Fremdbeteiligung aus. Sollte sich also herausstellen, dass es sich bei der Leiche um den vermissten Jungen handelt, dürfte die Frage nach der Todesursache die nächstwichtigere werden.

Experten der „Ermittlungsgruppe Arian“ waren bereits vor Ort und untersuchten den Fundort. Sie halten einen Zusammenhang mit dem Verschwinden des Jungen für wahrscheinlich. Die Leiche wird nun von Rechtsmedizinern untersucht. (mit dpa)