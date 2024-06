Mordfall Valeriia (†9): Tatverdächtiger in Gewahrsam!

Festnahme im Mordfall der kleinen Valeriia!

Die Leiche der Neunjährigen wurde am Dienstag (11. Juni) in einem Waldstück bei Döbeln in Sachsen gefunden. Am Freitag (14. Juni) meldete die Staatsanwaltschaft Chemnitz schließlich die Festnahme eines Verdächtigen.

Mordfall Valeriia: Tatverdächtiger festgenommen

Dabei handelt es sich um einen 36-Jährigen, der in Prag (Tschechien) festgenommen wurde. Laut Staatsanwaltschaft Chemnitz sei der Mann dringend tatverdächtig.

Das Mädchen war am Morgen des 3. Juni auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Nach tagelanger Suche war am Dienstag eine Leiche in einem Wald bei Döbeln gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Mittwoch informiert, dass es sich dabei um das Kind handelt.

Mehr in Kürze.