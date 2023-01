Kik, Tedi und Co.: Müssen sich Discounter-Ketten warm anziehen? Bald könnte HIER große Konkurrenz drohen

Bei diesen Schlagzeilen werden die Verantwortlichen von Kik, Tedi und Co. mit Sicherheit hellhörig werden: Ein Konkurrent macht sich auf den Weg Richtung Deutschland. Du kaufst gerne und oft bei Discountern wie Kik, Tedi und Co. ein? Dann könnte diese Kette für dich ebenfalls interessant sein: Der polnische Discounter Pepco will in Deutschland expandieren! Insgesamt 2.000 Filialen sollen es werden.

Der polnische Billiganbieter für Kleidung, Haushalts- und Dekoartikel eröffnete in Berlin seine europaweit 3.000. Filiale, wie „Welt“ berichtet. Und es sollen noch viel mehr werden! Besonders Städte ab 20.000 Einwohner sind für Pepco interessant. Dort könnten Kik, Tedi, Primark und Co. jetzt also ernsthafte Konkurrenz bekommen.

Kik, Tedi und Co.: Pepco eröffnete 3.000. Filiale in Berlin

Die Pläne mit den 2.000 Filialen deutschlandweit sind ein harscher Angriff auf die Konkurrenz: Im gesamten Bundesgebiet besitzt Kik 2.700 Stores, Tedi 2.500 Filialen. Das erste Geschäft eröffnete Pepco 2004 in Polen. Über die Jahre wurden immer weitere Filialen eröffnet. Vor allem in Osteuropa wurde kräftig expandiert.

Zuletzt folgten Griechenland und Deutschland. Der Mutterkonzern Pepco Group ist seit einem Jahr an der polnischen Börse notiert und gehört mehrheitlich der niederländischen Steinhoff International Holding.

Kik, Tedi und Co.: Konkurrent Pepco zählt zu größter Non-Food-Discounter-Kette

Das Konzept von Pepco lässt sich dem Non-Food-Bereich zuordnen. „Das Segment gibt es in Europa seit 20 Jahren und hat sich bislang gut entwickelt“, sagt Chehab Wahby, Partner beim Strategieberater EY-Parthenon und für den Bereich Handel und Verbraucherschutz zuständig.

Mehr News:

Mit seinen 3.000 Filialen zählt Pepco zu den größten Non-Food-Discountern in Europa. Neben dem Hauptland Polen mit fast 1.200 Filialen sind Litauen, Tschechien und Ungarn besonders stark vertreten, wie „Welt“ schreibt. Man darf gespannt sein, wie viele Stores es letztendlich wirklich in Deutschland werden.