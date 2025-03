Kaufland reagiert auf Kunden-Kritik – und zeigt klare Kante

Mit der neusten Werbespot reagiert Kaufland jetzt entschieden auf häufige Kritikpunkte der Kunden und versucht auch die Skeptiker unter ihnen zu überzeugen. Dabei hat man insbesondere Wert darauf gelegt, dies besonders humorvoll darzustellen.

Die neue Werbekampagne wird seit Donnerstag (6. März) unter anderem online, im Fernsehen, im Radio und in Filialen gespielt. Mit dieser plant Kaufland, an die Werbung des vergangenen Jahres mit dem Claim „Hier bin ich richtig“ anzuschließen. Damals hat das Unternehmen die Kunden davon überzeugen wollen, dass jeder, der Auswahl, Qualität und Frische zu einem günstigen Preis will, bei ihnen genau richtig ist.

Kaufland versucht mit Klischees aufzuräumen

In der neuen Werbung werden jetzt typische Vorurteile, die Verbraucher gegenüber Kaufland haben, dargestellt und zu beseitigen versucht. So wird unter anderem eine Mutter gezeigt, die erklärt, dass sie erst bei Kaufland einkaufen wird, wenn sie dort den kompletten Einkauf in Bio-Qualität bekommen kann. In der nächsten Szene ist die besagte Mutter in einer Kaufland-Filiale zu sehen. Dort stellt sie fest, dass der Discounter mit 2.300 Produkten eine „große Bio-Auswahl in ganz großer Qualität“ hat.

Das Ziel der neuen Werbekampagne ist, die Kunden davon zu überzeugen, dass man bei Kaufland fündig wird, egal, was man sucht, wie Christoph Schneider, der Geschäftsführer Marketing bei Kaufland berichtet. Er erklärt: „Die Imagekampagne in diesem Jahr knüpft jetzt an genau dieses Versprechen an und zeigt humorvoll, warum ein Einkauf bei Kaufland immer die richtige Wahl ist – auch, wenn man das vorher vielleicht nicht gedacht hätte.“

Die neue Kaufland-Werbung wurde gemeinsam mit der Agentur „Freunde des Hauses“ entwickelt. Boris Schmarbeck, der Geschäftsführer von Freunde des Hauses berichtet, was man mit der neuesten Werbekampagne erreichen wollte: „Unsere Aufgabe war es, dieses einzigartige ‚Hier bin ich richtig-Gefühl‘ in einer Kampagne zu transportieren – überraschend, nahbar und mit einem Augenzwinkern.“

Werbung wird mit einer neuen Social-Media-Kampagne unterstützt

Neben der großen Auswahl wird in der neuesten Werbekampagne besonders Wert darauf gelegt, dass unterschiedliche Protagonisten gezeigt werden. Damit will man veranschaulichen, dass alle Kunden, egal welcher Altersgruppe oder Kocherfahrungen, bei Kaufland richtig aufgehoben sind.

Zusätzlich zu der umfassenden Werbekampagne hat Kaufland auch noch eine Social-Media-Kampagne initiiert. Dafür bringt Julien Bam sein Märchen-Kultformat zurück, dieses Mal jedoch im Kaufland-Style. In jeder Folge soll mit Klischees, die Kunden gegenüber Kaufland haben, aufgeräumt werden. Das Format wird unterstützt von bekannten Influencern wie unter anderem Eko Fresh, Anna Antonje, Joon oder Fibii.