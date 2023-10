Kaufland mit großer Veränderung – doch nur DIESE Kunden profitieren

In den vergangenen Wochen wurde einigen Kunden beim Blick auf das Preisschild fast schon schwindelig. Auch bei Discounter wie Kaufland mussten Verbraucher deutlich draufzahlen. Doch nun geht es plötzlich in die andere Richtung.

Für einige Produkte senkt Kaufland nun den Preis deutlich. Allerdings sind die Artikel vielleicht nicht unbedingt jedermanns Geschmack.

Kaufland dreht an der Preisschraube

Lidl hat es zunächst vorgemacht und sein veganes Sortiment an die tierischen Original-Produkte preislich angepasst. Laut „Lebensmittelzeitung“ soll der Preis im Durchschnitt bis zu 23 Prozent sinken. Betroffen sind die Produkte der Eigenmarke Vemondo (hier mehr dazu). Auch bei Kaufland sollen Kunden nun deutlich günstiger an die pflanzlichen Alternativprodukte kommen.

Wie Kaufland am Freitag (12. Oktober) mitteilte, sollen 90 vegane und vegetarische Produkte der Eigenmarke K-take it veggie ebenfalls dauerhaft reduziert werden. So koste beispielsweise der Sojajoghurt 500 Gramm 0,85 Euro statt bisher 1,39 Euro, das vegane Hack 250 Gramm 1,89 Euro statt bisher 2,99 Euro. Auch für die veganen Käsescheiben 150 Gramm müssen Kunden nicht mehr 1,99 Euro, sondern nur noch 1,39 Euro zahlen. Ebenfalls günstiger wird das vegane 200-Gramm-Schnitzel: Vorher 2,19 Euro, jetzt 1,56 Euro.

Immer mehr Menschen setzen sich mit der Produktion, der Herkunft und den Inhaltsstoffen ihrer Lebensmittel auseinander. Das führt dazu, dass viele Menschen auf eine vegetarische oder sogar vegane Ernährung umsteigen. Sie wird die Preisanpassung freuen, aber was ist mit Fleischliebhabern? Diese Kunden müssen sich nun zumindest nicht mehr vom Preis abschrecken lassen und könnten zumindest einen Geschmackstest wagen. Bleibt abzuwarten, ob noch weitere Supermarktketten dem Beispiel von Lidl und Kaufland folgen.