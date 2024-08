Kaufland wendet sich an seine Kunden – sofort beschleicht sie eine Vorahnung

Auf der Plattform „X“ wendet sich der Supermarkt Kaufland mit einer Nachricht an seine Kunden, die zunächst verwundert und überrascht. Jedoch beschleicht viele Kunden die Vorahnung, dass diese Nachricht vielleicht mehr zu bedeuten hat, als man zunächst denkt.

+++ Kaufland: Beliebtes Produkt sorgt für Verwirrung – „Wir müssen reden“ +++

Auf „X“ postet Kaufland ein Bild, auf dem in dicker Schrift die Zahl „142“ abgebildet ist. Im Hintergrund sind Tannenzapfen zu sehen, auf denen Schnee liegt und die mit roten Weihnachtskugeln beschmückt sind. Das weihnachtliche Bild überrascht zuerst.

Kaufland überrascht mit einem Beitrag

Der Supermarkt erklärt auf „X“ das Bild mit den Worten: „Es sind noch 142 Tage bis #Weihnachten 2024. Gern geschehen.“ Eine Nachricht, die einen zunächst verwundert. Immerhin wurde der Beitrag im August gepostet und für die meisten liegt die weihnachtliche Stimmung wahrscheinlich noch sehr fern.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber in den Kommentaren äußern die Kunden bereits eine Vorahnung, was es mit dem Beitrag von Kaufland auf sich hat. Ein Nutzer deutet den Post als eine Ankündigung des Supermarkts: „Ergo: nächste Woche habt Ihr endlich wieder Dominosteine.“ Bei den Dominosteinen handelt es sich um Backwaren aus Lebkuchen, die insbesondere in der Weihnachtszeit sehr beliebt sind.

+++ Aldi, Lidl und Co. fallen bei DIESEM Test gnadenlos durch – „Rote Karte“ +++

Aber dieser Nutzer ist wohl nicht der Einzige, der vermutet, dass Kaufland mit dem Beitrag ankündigen will, bald wieder Weihnachtswaren im Sortiment zu haben. Eine Nutzerin freut sich in dem Beitrag: „Dann wird es ja Zeit für Lebkuchen.“ Anscheinend sind viele Kunden von Kaufland große Fans von den Lebkuchenprodukten des Supermarkts.

Bald wieder Weihnachtswaren im Sortiment?

Jedoch teilen nicht alle die Meinung, dass Kaufland bereits Monate vor Dezember wieder das Sortiment für Weihnachten aufnehmen sollte. Auf „X“ kommentiert eine Nutzerin genervt den Beitrag: „Bitte Weihnachtsware nicht schon im August oder September in die Regale räumen.“

Es bleibt abzuwarten, ob es mit dem Beitrag mehr auf sich hat oder nicht. Falls Kaufland jedoch bereits im August wieder Lebkuchen in das Sortiment aufnehmen wird, werden sich wenigstens ein paar Kunden freuen, wie man in den Kommentaren sehen kann.