Kaufland-Kundin entdeckt geheimen Spar-Trick – auf diesen Tag und diese Uhrzeit kommt es an

Dass die Preise schon längst nicht mehr so günstig wie noch in 2020 sind, das dürften die meisten Supermarkt- und Discounter-Kunden mittlerweile akzeptiert haben. Denn ändern lässt sich an den Zuständen bei Kaufland, Aldi und Co. nichts mehr.

Umso mehr hoffen Kunden bei ihrem Gang zu Rewe, Netto und Co. darauf, ihre Lieblingsprodukte zum günstigeren Angebots-Preis einkaufen zu können. Eine Kaufland-Kundin macht jetzt aber auch auf einen Spar-Trick aufmerksam, der regelmäßiger Erfolg verspricht. Doch es gibt zwei Haken.

Kaufland-Kundin offenbart geheimen Trick

Artikel bis zu 74 Prozent reduziert erhalten? Klingt im Jahr 2024 unmöglich. Doch eine Kaufland-Kundin will anderen jetzt das Gegenteil beweisen. In der Facebook-Gruppe „Tipps & Tricks zum Sparen“ erzählte sie nämlich kürzlich, dass sie deutlich reduziertes Gemüse gekauft hat, das fast zwei Drittel günstiger war.

+++ Schock bei Edeka, Kaufland & Co: Kunden werden übel aufs Glatteis geführt +++

Wie hat sie das nur angestellt? Das verrät sie anderen inflationsgeplagten Leidensgenossen prompt: „Einer meiner Tipps zum Sparen lautet, Samstagabend 18 Uhr zu Kaufland zu gehen“, so die Frau. „Da werden dann, weil kurz vor Ladenschluss, Frischartikel deutlich reduziert.“ Allerdings gehöre etwas Glück dazu, Obst, Gemüse und Co. auch wirklich zum Spar-Preis zu ergattern.

DAS kommt Spar-Füchsen in die Quere

Denn zum einen bemängeln viele Kunden, dass zu der genannten Uhrzeit bei Kaufland, aber auch bei anderen Supermärkten nur noch „Ramsch“ bei Obst und Gemüse übrig sein soll.

Andere weisen darauf hin, dass natürlich auch Angestellte bei Kaufland, Aldi und Co. Zugriff auf die Waren haben und sie sich die besten Spar-Artikel schon vorher sichern. Wie es scheint, müssen Supermarkt- und Discounter-Kunden wie bei vielen anderen Tricks auch ihre eigenen Erfahrungen machen und es mal auf einen Versuch am Samstagabend ankommen lassen.