Kaufland geht den nächsten Schritt – Kunden werden es in den Regalen sofort sehen

Kaufland ist bekannt für sein umfassendes Sortiment – und jetzt geht der Supermarkt den nächsten Schritt. Kunden werden die neuen Produkte in den Regalen sofort sehen.

Zwei Jahre ist es her, da hat Kaufland erstmals eine eigene Eigenmarke für die Premium Heimtiernahrung in die Filialen gebracht. Die Marke K-Carinura beinhaltet insgesamt 85 Produkte für Hunde, Katzen und Nager. Nun geht der Lebensmittelhändler den nächsten Schritt – und erweitert seine Eigenmarke um die Produktlinie K-Carinura Naturals!

Kaufland mit Produkten für „ernährungssensible“ Hunde und Katzen

Das gab der Supermarkt in einer Pressemitteilung bekannt. Das Besondere an den neuen Produkten für Hunde und Katzen ist laut Kaufland, dass sie sich vor allem durch den strikten Verzicht auf Getreide, Soja, Zucker sowie Konservierungsmittel und Farbstoffe auszeichnen. Die Produkte sollen sich deswegen besonders gut für „ernährungssensible“ Hunde und Katzen eignen.

„Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden bei Haustieren auf ähnliche Kriterien Wert legen wie bei ihrer eigenen Ernährung und auch Themen wie Unverträglichkeiten immer wichtiger werden. Diesen hohen Ansprüchen an die Tiernahrung werden wir mit der Erweiterung von K-Carinura um die Naturals-Produkte gerecht“, sagt Akalya Dharmababu, Einkäuferin im Einkauf international.

Kaufland will das Angebot weiter ausbauen

Zu der Produktrange von K-Carinura Naturals zählen derzeit schon über 30 Produkte, die bundesweit in allen Kaufland-Filialen zu finden sind. In den kommenden Monaten ist geplant, das Angebot sukzessive weiter auszubauen und den Kunden dann über 60 Produkte zur Verfügung zu stellen. Haustierbesitzer haben künftig also eine Option mehr zu der sie greifen können, wenn es um das Futter ihrer Vierbeiner geht.