Kaufland: Alles anders am Pfandautomat – Kunden müssen sich umstellen

Seit gut einem Jahr testete Kaufland einen neuen Pfand-Automaten, der für Kunden vor allem eines bedeuten sollte: Zeitersparnis. Denn dank eines neuen Systems der Marke „Tomra“ können Kunden in der Supermarkt-Filiale im baden-württembergischen Steinheim längst nicht mehr nur Flasche für Flasche und Dose für Dose in den Automaten schieben.

Dank des Multi-Feed-Systems können Kunden ihr Leergut hier in einem Schwung loswerden. Trotz größerer Abgabemenge sind die neuen Automaten sogar bis zu fünfmal schneller als die bisherigen Modelle. Das Leergut sortiert sich hier schon längst automatisch und stellt wie gewohnt den Pfandbon aus. Mehr dazu kannst du auch hier nachlesen >>>. Kaufland geht jetzt aber nach eigenen Angaben noch einen Schritt weiter.

Kaufland punktet auch hier mit Pfand-Innovation

Denn die Pfand-Revolution hat weiter an Fahrt aufgenommen. So konnte Kaufland am Dienstagvormittag (22. April) verkünden, dass der Test des neuen Pfandsystems in der baden-württembergischen Filiale so erfolgreich verlief, dass der neue Automat der Marke Tomra hier jetzt dauerhaft im Einsatz bleibt.

Doch der Supermarkt-Riese geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn auch andere Filialen sollen jetzt von dem neuen Pfandsystem profitieren. So sind nun auch in den Filialen in Dortmund in der Bornstraße, in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg, in der Schönauer Straße in Worms sowie der Landsberger Chaussee in Ahrensfelde die neuen Pfandautomaten eingezogen. Als Nächstes soll das Pfandsystem auch in der Kiewer Straße in Leipzig umgestellt werden.

Neue Option bei Pfandabgabe

An den fünf neuen Standorten soll außerdem eine besondere neue Technologie zum Einsatz kommen, die für Kunden eine absolute Neuheit darstellen wird. Denn neben PET-Flaschen und Dosen können dank der sogenannten Crystal-Version des Tomra R2 in den neuen Filialen auch Glasflaschen abgegeben werden.

„Die Erweiterung von Glasflaschen ist ein wichtiger Schritt für uns und bedeutet, dass der TOMRA R2 ab sofort eine vollumfängliche Lösung für Deutschland ist – die alle Händleranforderungen und Marktgegebenheiten meistert. Das Multi-Feed-System optimiert die Pfandrückgabe und macht sie schneller, bequemer und attraktiver – für Kunden eine spürbare Erleichterung“, geht aus der Presse-Mitteilung von Kaufland hervor.