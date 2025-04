Nach RTL-Doku wendet sich Kaufland an seine Kunden: „Bedenkenlos bei uns einkaufen“

Seit der Ausstrahlung der RTL-Reportage „Team Wallraff: Schimmel, Mäuse, Arbeitsdruck – undercover bei Kaufland“ Anfang April herrscht bei der Supermarkt-Kette der Schwarz-Gruppe Ausnahmezustand. Die erschreckenden Bilder (>> hier mehr dazu) machten viele Kunden fassungslos. Kaufland selbst bezog bereits öffentlich Stellung dazu, hat zwei Filialen aus der TV-Reportage vorläufig geschlossen.

Eine Woche nach der Ausstrahlung wendet sich Kaufland erneut an seine Kunden – und liefert in bester CDU-Manier einen eigenen 5-Punkte-Plan ab, mit dem man das Vertrauen in die Supermarkt-Kette wieder zurückgewinnen will.

Kaufland: 5-Punkte-Plan nach RTL-Doku

„Es waren keine schönen Bilder, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben“, gibt sich Kaufland auf Facebook reumütig. „Die gezeigten Darstellungen entsprechen in keiner Weise unseren Standards im Umgang mit Lebensmitteln und Sauberkeit. Das ist nicht die Kaufland-Welt, die 90.000 Mitarbeiter und Millionen Kunden kennen.“

Der neue 5-Punkte-Plan soll das Unternehmen für die Zukunft rüsten: „Alle Kunden können bei uns bedenkenlos einkaufen. Diese Situation bietet uns die Gelegenheit, gemeinsam bedeutende Verbesserungen umzusetzen und das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden nachhaltig zu stärken. Diese Chance werden wir nutzen.“

Der 5-Punkte-Plan von Kaufland im Detail:

Die bei RTL beispielhaft gezeigte Filiale in Homburg wird geschlossen und soll im Herbst 2025 als „modernste Filiale im Saarland“ wieder eröffnet werden.

Die ebenfalls im TV gezeigte Filiale in Bad Tölz wird „für eine umfassende Grundreinigung vorübergehend geschlossen“, das Personal erhält zudem eine Schulung „zu Hygiene und dem verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln“. Am 14. April öffnet der Laden wieder.

In allen Kaufland-Filialen in Deutschland sollen umfassende Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden, „insbesondere im Bereich der Kühlmöbel“. Auch die Reinigungsintervalle will das Unternehmen erhöhen.

Externe Experten sollen zur Qualitätssicherung hinzugezogen werden und zuverlässige Kontrollen gewährleisten.

Bis 2029 investiert Kaufland jährlich eine halbe Milliarde Euro, um die Kühlmöbel in allen Filialen zu modernisieren.

Wie sieht das Feedback der Kunden zu dem Plan aus? Zwiegespalten. In den ersten 15 Stunden wurde der Beitrag von Kaufland allein auf Facebook mehr als 800 Mal kommentiert. Dabei kristallisieren sich zwei Lager heraus.

Kunden sind gespalten

Die eine Gruppe lobt den transparenten Umgang von Kaufland mit der Skandal-Reportage, fordert jedoch nun, dass das Unternehmen auch tatsächlich Taten folgen lässt, die für alle Kunden sichtbar umgesetzt werden.

Andere wiederum wollen nach den Schock-Bildern bei RTL offenbar nie wieder einen Fuß in eine Kaufland-Filiale setzen, egal was die Kette macht. „Das Kindlein ist in den Brunnen gefallen und da wird es auch erstmal bleiben“, schreibt beispielsweise eine Kundin.