Kaufland: Diesen Satz bekommen Kunden ab sofort immer wieder zu lesen

„Bar oder mit Karte?“ ist wohl einer der häufigsten Sätze, die Kaufland-Kunden bei ihrem Einkauf zu hören bekommen. Ab sofort wird es einen weiteren Satz geben, an dem du bei deinem nächsten Kaufland-Einkauf nicht mehr vorbeikommst.

Und das liegt an Robotern, die im Kaufland durch die Gegend fahren. Kunden müssen sich ab sofort an den Satz „Hallo, ich bin Tally“ gewöhnen. Die Roboter sollen die Supermarkt-Mitarbeiter entlasten.

Kaufland: Kontrollgang durch die Regale ist nicht mehr notwendig

Wie „t-online“ berichtet, setzt Kaufland den Roboter mit dem Namen Tally in einigen Filialen testweise ein. Dort wird er tagsüber in den Läden in Heilbronn, Schwaigern, Ravensburg und Sinsheim durch die Gänge fahren. Mithilfe von Kameras erfasst Tally die Artikel des Händlers.

„Bei den aktuellen Testszenarien geht es vor allem darum, dass die autonomen Roboter die Lücken und falsch platzierte Produkte erkennen oder fehlerhafte Preisauszeichnungen entdecken“, heißt es von Kaufland. Mitarbeiter bekommen die Daten der Roboter, können anschließend reagieren. Der Kontrollgang durch die Regale ist somit nicht mehr notwendig.

Roboter soll Kunden nicht verunsichern

Damit die Kunden nicht verunsichert werden, sind die Roboter entsprechend gekennzeichnet. Auf einem Schild, welches auf dem Roboter angebracht ist, steht: „Hallo, ich bin Tally! Ich kontrolliere den Regalbestand.“

Doch nicht nur der Roboter der Marke Simbe ist bei Kaufland im Einsatz. In einer Filiale in Niedersachsen wird ein Roboter der Firma Ubica getestet. Dieser ist allerdings außerhalb der Öffnungszeiten im Einsatz. Auch dieser soll dabei helfen, die Regale bei Kaufland zu prüfen. Ubica arbeitet bereits mit dem Drogeriemarkt dm und dem Supermarkt Rewe zusammen. Man darf also gespannt sein, was sich in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) sonst noch bei den Discountern und Supermärkten in naher Zukunft tun wird…