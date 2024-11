Kaufland, Rewe & Co.: Kunden blicken auf die Uhr – und stürmen sofort in den Supermarkt

Schnäppchenjäger aufgepasst! Ein Experte hat jetzt aufgeklärt, warum es sich lohnt, zu ganz bestimmten Uhrzeiten den Supermarkt deiner Wahl, wie Kaufland, Rewe und Co. zu besuchen. Das kannst du dir nicht entgehen lassen.

Beim Einkaufen nutzen wir so einige Tricks, um bei Kaufland, Rewe und Co. nochmal ordentlich zu sparen. Jetzt hat ein Experte der Verbraucherzentrale NRW weitere Spar-Tipps gegeben, um den Wocheneinkauf noch günstiger ausfallen zu lassen. Die Uhrzeit ist von entscheidender Bedeutung!

Kaufland, Rewe und Co.: die Uhrzeit ist wichtig!

Frank Waskow von der Verbraucherzentrale NRW erzählt in einem Interview mit „Express“ von einigen Tipps und Tricks, die Sparfüchse aufhorchen lassen. Neben den gängigen Methoden, um beim Einkauf bei Kaufland, Rewe und Co. zu sparen, gibt der Experte nämlich noch weitere Spar-Tipps zum Besten.

„Wir beobachten in vielen Supermärkten, aber auch Discountern, dass so um 16/17 Uhr ein Teil der Lebensmittel günstiger angeboten wird“, erklärt der Verbraucher-Experte. Dazu zähle unter anderem frisches Obst und Gemüse, aber auch Backwaren aus der Backstation. Die Preissenkung bei Kaufland, Rewe und Co. sind darauf zurückzuführen, dass am nächsten Tag oft frische Lebensmittel geliefert werden. Die Supermärkte versuchen, die „alten“ schnellstmöglich loszuwerden.

So sparst du Geld

Neben der Preissenkung um 16/17 Uhr gibt Waskow außerdem weitere Tipps, um bei Kaufland, Rewe und Co. Geld zu sparen. So ergebe es beispielsweise Sinn, die Preise der Sonderverpackungen, die oft in der Nähe der Kassen zu finden sind, noch einmal mit den Preisen der normalen Verpackungen zu vergleichen. Denn diese werden oft teurer angeboten.

Auch bei dem Einkaufs-Mythos, dass die größeren Packungen immer den günstigeren Stückpreis enthalten würde, müsse aufgepasst werden! Denn der Kilo- oder Literpreis der größeren Packung kann auch mal teurer als der der kleineren sein. So sollten Kunden immer auf diesen achten.