Kaufland, Rewe und Co: Aus für Schokoriegel – er fliegt aus der „Celebrations“-Box

Naschkatzen aufgepasst! Wer demnächst seinen Heißhunger mit einer „Celebrations“-Box von Kaufland, Rewe und Co stillen möchte, könnte bitter enttäuscht werden.

Der Hersteller geht einen drastischen Schritt und verbannt einen der berühmten Riegel aus dem Schoko-Mix. Bei Kaufland, Rewe und Co fällt der Kult-Riegel demnächst weg. Dabei gilt er bei den Kunden als einer der beliebtesten Leckereien.

Kaufland, Rewe und Co: Hersteller geht drastischen Schritt

„Es gibt immer einen Grund zum Feiern“ – mit diesem Slogan wirbt der Hersteller Mars Wrigley für die „Celebrations“-Box. Einigen Kunden wird die Partystimmung allerdings schon bald vergehen.

Laut der britischen „Daily Mail“ geht es einem Riegel aus dem Mix nämlich demnächst an den Kragen. Seit über 20 Jahren ist die gemischte Schokoladenpackung kaum aus den Regalen von Kaufland, Rewe und Co wegzudenken. Bei der Wahl zwischen Galaxy Caramel, Maltesers, Mars, Milky Way, Snickers, Twix und Bounty ist für jeden etwas dabei.

Wer allerdings besonders auf den Riegel mit Kokosnuss steht, erlebt demnächst eine bittere Enttäuschung. Im Zuge einer Produkttestung verbannt Mars Wrigley ab dem 8. November den Bounty-Riegel. In britischen Supermärkten steht dann nur noch eine abgespeckte Version der „Celebrations“-Box zur Verfügung.

Kaufland, Rewe und Co: Bounty wurde zum zweitbeliebtesten Riegel gewählt

Dabei zeigt ein Voting auf der Homepage, dass Bounty direkt nach Galaxy die beliebteste Süßigkeit in der Packung sei. Immerhin wählten 19 Prozent der Kunden Bounty zu ihrem Lieblingssnack.

Mehr News:

Der „Daily Mail“ zufolge gebe es jedoch Entwarnung für alle Feinschmecker. Der Kokosriegel wird nur testweise aus der Packung gestrichen. Danach ist Bounty wieder wie gewohnt ein Teil der „Celebrations“-Komposition.