Kaufland, Rewe und Co.: Kunden stehen hilflos an der Kasse – sie haben nur eine Frage

Für jeden Kunden kann der Einkauf bei den großen Supermarkt-Ketten wie Kaufland und Rewe schnell zu einem kleinen Abenteuer werden. Mal mehr oder weniger volle Regale, blockierte Gänge oder Schlangen an den Kassen: Ein paar starke Nerven sollte jeder Kunde beim Supermarkt-Besuch mitbringen.

Vor allem an der Kasse kann es dann ab und zu auch mal wilder zu gehen. Seien es Kinder, die gerne noch eine Süßigkeit haben wollen oder das Durcheinander am Kassenband – kein Wunder, dass sich immer mehr Supermarktbesucher von Kaufland, Rewe und Co. fragen: Wer ist eigentlich für die Ordnung auf dem Band zuständig? Die Antwort darauf ist simpel.

Kaufland, Rewe und Co: Was gilt an der Kasse?

Der Warentrenner an der Kasse ist nicht mehr wegzudenken. Er sorgt für Ordnung im oftmals doch so hektischen Einkaufstrubel. Dennoch fragen sich Kunden gerne mal an der Rewe- oder Kaufland-Kasse, wer eigentlich für die Platzierung der Trenner zuständig ist. In einer Studie von „myMarktforschung“ wurden 1.058 Deutsche zu ihrem Verhalten im Supermarkt befragt. Unter anderem wollte das Institut auch von den Kunden wissen, wer denn den Warentrenner auf das Band legt. Ist der Vordermann dafür verantwortlich oder ist es die eigene Pflicht?

Für viele Deutsche ist das wohl eine einfache Frage. 57,3 Prozent der Befragten sind nämlich der Meinung: Jeder ist selbst dafür verantwortlich, den Warentrenner auf das Band hinter die eigenen Einkäufe zu legen. Damit signalisiere man eindeutig, dass der nächste Kunde seine Ware aufs Band legen kann. Jeder Achte hingegen ist der Meinung, dass man selbst den Trennstab vor seinem eigenen Einkauf davor legen sollte. Nur einem Fünftel ist der Warentrenner egal.

Gibt es Supermarkt-Regeln?

Eine Regel gibt es aber nicht. Jurist und Autor Rainer Erlinger erklärte gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, dass es den meisten Kunden da um eine Art symbolische Grenze gehe. Anderen Supermarkt-Kunden ist aber vor allem Rücksichtnahme und ein harmonisches Miteinander im manchmal doch so chaotischen Alltag wichtiger.

Aus der Studie gingen aber noch weitere interessante Fakten hervor. 61,4 Prozent aller befragten Männer gaben nämlich an, dass sie im Supermarkt gerne andere Mensch an der Kasse in der Schlange beobachten. Bei den Frauen gaben dies sogar 67,2 Prozent an. Allgemein kaufen die Deutschen im Durchschnitt dreimal pro Woche bei Rewe, Kaufland und Co. ein.