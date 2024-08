Kaufland: Beliebtes Produkt sorgt für Verwirrung – „Wir müssen reden“

Wer regelmäßig durch die Gänge von Kaufland schlendert, der muss in der Regel gar nicht mehr lange überlegen, um die gewohnten Lebensmittel in den Einkaufswagen zu legen. Viele schauen gar nicht mehr richtig hin, wenn sie durch den Laden streifen und routiniert in die Regale greifen, in denen ihre Lieblingsprodukte stehen. Zuhause angekommen werden alle Artikel schnell in Kühlschrank und Speisekammer verstaut und beim Kochen frei Schnauze oder entsprechend einem Rezept gekocht.

Nur die wenigsten lesen sich dabei ganz detailliert die Zubereitungsbeschreibungen auf den Lebensmitteln selbst durch. Doch als diese Kaufland-Kundin ihre Ausbeute etwas genauer inspiziert, staunt sie nicht schlecht, als sie die Aufschrift auf der Verpackung liest. Was hier wohl schiefgelaufen ist?

Kaufland-Kundin teilt Irritation im Netz

„Meine Verwirrung ist gerade etwas verwirrt“, meldet sich die Kaufland-Kundin skeptisch in den sozialen Netzwerken zu Wort. Beigefügt ist ein Foto der Nudelpackung, die sie grade im Begriff war zu kochen. So weit, so gut. Doch bei einem genaueren Blick auf die Zubereitungsangaben wird schnell klar, wieso die Frau auf Facebook so irritiert ist.

„6-8 oder doch eher 9? Liebes Kaufland-Team, wir müssen reden“, witzelt sie weiter. Gemeint ist die Empfehlung zur Zubereitung. Das kleine Topf-Symbol gibt an, die Nudeln sollten sechs bis acht Minuten im Wasser kochen. In dem beigefügten Text steht allerdings: „Unter gelegentlichem Umrühren ca. neun Minuten weiterkochen“, schreibt der Hersteller auf seiner Verpackung. Die Kaufland-Kundin fragt sich daher zurecht: „Was denn nun?“

Der Beitrag im Netz erreicht etliche Kunden, die Ähnliches beim Kochen erlebt haben. Eine Userin schickt als Antwort ein Foto ihrer Nudelpackung rein, die auf eine „Kochzeit von circa 4 bis 86 Minuten“ aufmerksam macht. „Diese Zubereitungsempfehlung finde ich klasse. Da kann keiner falschliegen“, nimmt es einer in der Kommentarspalte unter dem Beitrag mit Humor. Ob es sich bei dem Angabenfehler um einen Einzelfall handelt oder ob noch andere Verpackungen dieses entsprechenden Herstellers betroffen sind, bleibt zunächst unklar.